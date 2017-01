12月ロイター国際分散投資戦略まとめ＝株式投資縮小、ロシア通貨危機や原油安で

[ロンドン 18日 ロイター] - ロイターが米国、日本、欧州(大陸欧州)、英国の機関投資家を 対象に行った12月の国際分散投資調査で、債券へのエクスポージャーが拡大する一方、株式への投資が縮 小した。ロシアの通貨危機や世界景気の不透明感、原油安を受けてセンチメントが後退した。 株式への平均配分は約1%ポイント低下し、48.2%となった。低下は3カ月連続。 債券への配分は36.8%から38.2%へと5カ月連続で上昇した。 投資家らによると、原油安により、ロシアや中東など経済をエネルギーに依存する国・地域が不安定化 する可能性が意識され、市場はリスク回避姿勢を強めている。 一方、INGインベストメント・マネジメントのシニア・ポートフォリオ・スペシャリスト、Steven S teyaert氏は「原油安は消費者にとっては減税のような作用を及ぼし、消費は国内総生産(GDP)の大き な割合を占める」と指摘。「つまり、われわれにとって今回の株式売り局面は買いの機会だ」として、20 15年の回復を見据え、株式配分を拡大することを決めたと明らかにした。 調査は12月9━17日に4カ国・地域の機関投資家48社を対象に実施した。 調査期間中、S&P総合500種指数 は2%強下落。新興国市場の株価動向を示す指数<.MSCIEF >も4%強下落し、1年ぶり安値を付けた。 各調査の集計の内訳は以下の通り。 <アセット・アロケーション> [%] Equity Bonds Cash Prop Alt Dec 48.2 38.2 5.5 2.6 5.3 Nov 49.1 36.8 6.2 2.1 5.9 Oct 49.5 36.4 6.7 2.0 5.3 Sep 50.7 36.2 5.7 1.8 5.6 Aug 50.7 35.9 6.0 2.2 5.1 July 52.5 35.2 5.6 2.0 4.8 June 51.0 35.6 5.7 2.1 5.6 May 50.8 35.9 5.7 2.0 5.6 Apr 51.0 35.6 6.0 1.8 5.7 Mar 50.2 36.3 6.6 1.9 5.1 Feb 51.1 35.5 6.2 1.9 5.3 Jan'14 51.2 36.0 6.1 1.7 5.0 Dec 50.9 35.8 6.3 1.9 5.2 <グローバル・エクイティ・ファンド・アロケーション> [%] US/ EURO EMG. ASIA LAT AFR & CAN UK ZONE EURP JAPAN EX-JP AM MDEST OTHERS Dec 40.0 12.3 17.4 1.3 16.2 6.3 1.8 0.9 3.9 Nov 39.6 10.1 15.9 1.5 21.3 6.3 2.0 0.5 2.8 Oct 42.6 9.5 17.8 1.7 16.8 6.6 1.8 0.7 2.4 Sep 41.3 10.9 17.5 2.2 16.6 6.6 1.9 0.7 2.3 Aug 42.8 10.2 18.1 1.9 15.5 6.4 1.9 0.6 2.6 July 41.0 12.4 18.9 2.2 14.6 6.9 1.7 0.6 1.7 June 42.1 11.9 17.8 2.4 14.7 6.6 1.8 0.5 2.1 May 41.5 11.5 18.4 2.2 14.8 7.0 1.5 0.6 2.7 Apr 42.5 12.1 18.3 1.8 14.9 6.3 1.3 0.6 2.5 Mar 42.3 10.8 19.0 2.0 14.7 6.7 1.4 0.6 2.7 Feb 42.4 10.5 18.9 1.8 14.9 6.0 1.3 0.7 3.5 Jan'14 40.9 10.7 18.6 2.4 15.0 6.8 1.4 0.7 3.6 Dec 40.9 11.1 17.7 2.3 15.2 6.8 1.5 0.7 3.7 <グローバル・ボンド・ファンド・アロケーション> [%] US/ EURO EMG. ASIA LAT AFR & CAN UK ZONE EURP JAPAN EX-JP AM MDEST OTHERS Dec 39.1 15.5 26.0 0.8 10.5 2.3 1.7 0.5 3.4 Nov 39.0 12.3 26.4 1.2 13.9 2.5 1.7 0.5 2.5 Oct 40.3 10.8 29.6 1.4 11.8 2.1 1.0 0.4 2.7 Sep 36.1 13.9 28.9 2.3 10.7 2.4 1.1 0.5 4.1 Aug 38.1 11.5 29.2 2.3 9.7 3.2 1.8 0.5 3.7 July 36.1 13.9 28.3 2.2 10.8 2.9 1.7 0.5 3.6 June 35.5 14.4 29.6 2.2 11.0 2.3 1.9 0.7 2.5 May 35.1 13.4 30.0 2.2 12.7 2.4 1.6 0.6 2.3 Apr 34.6 13.4 30.6 2.0 12.7 2.4 1.6 0.6 2.3 Mar 35.8 13.7 29.0 1.5 11.9 2.4 1.5 0.5 3.8 Feb 34.3 16.1 30.4 1.5 12.0 2.5 1.5 0.4 1.3 Jan'14 35.6 13.9 29.3 1.4 12.2 2.5 1.5 0.5 3.1 Dec 35.3 14.5 29.8 1.6 12.5 2.7 1.6 0.5 1.5 <債券ポートフォリオの内訳> [%] Govt. Inv High Other Sec Grade Yield Credit Dec 51.5 30.4 10.0 8.1 Nov 51.6 29.9 10.4 8.1 Oct 51.3 27.8 12.5 8.4 Sep 51.9 26.5 11.9 9.6 Aug 51.7 26.7 10.6 11.1 July 49.7 30.1 11.8 8.4 June 50.2 27.8 11.7 10.2 May 49.8 27.7 12.3 10.3 Apr 49.6 28.8 13.0 8.8 Mar 49.8 28.6 13.4 8.3 Feb 50.8 28.6 12.8 7.8 Jan'14 50.0 28.5 13.6 7.9 Dec 50.8 28.4 13.3 7.6 <各資産の投資ウエート> [アンダーウエート=マイナス3、中立=0、オーバーウエート=プラス3] Equity Bonds Cash Prop Alt Dec 0.6 -0.7 0.1 0.0 0.4 Nov 1.0 -0.8 -0.1 0.0 0.2 Oct 1.0 -0.8 0.1 0.2 0.1 Sep 1.1 -0.9 0.0 0.1 0.1 Aug 1.1 -0.9 0.0 0.2 0.1 July 1.1 -1.0 -0.1 0.2 0.1 June 1.2 -1.0 -0.1 0.2 0.1 May 1.0 -0.9 0.0 0.3 0.1 Apr 0.9 -0.8 0.1 0.1 0.2 Mar 0.9 -0.8 0.1 0.1 0.2 Feb 1.2 -1.0 0.1 -0.1 0.1 Jan'14 1.2 -0.9 0.0 -0.2 0.2 Dec 1.1 -0.9 -0.1 -0.3 0.2