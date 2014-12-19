［１９日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Monday, 22 December, 2014----------------------------------------- Time Unknown 日本：経済財政諮問会議 1000 スズキ 新型「アルト」発表会 1400 日本：１２月金融経済月報（日銀） 1400 ホンダ 新車「Ｎ―ＢＯＸ スラッシュ」発表会 1500 日本：ニトリホールディングス ３─１１月期決算
1530 日本：経団連会長会見
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省２年債入札
Tuesday, 23 December, 2014----------------------------------------- 日本：天皇誕生日
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省５年・変動利付２年債入札 ギリシャ大統領選（議会投票）第２回
Wednesday, 24 December, 2014----------------------------------------- 1100 自動車８社 １１月生産・輸出実績原則 1330 日本：１５年１─３月期鋼材需要見通し（経済産業省）
●海外● ◇イベント 12:00 トルコ：中銀金利発表 18:00 米財務省７年債入札
◇休場 英、フィリピン 米、豪州は半日取引 Thursday, 25 December, 2014----------------------------------------- 0850 日本：１１月企業向けサービス価格指数（日銀） 0850 日本：日銀１１月会合議事要旨 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） 1245 日本：２年利付国債の入札結果（財務省）
1245ごろ 日本：黒田日銀総裁講演（経団連会館） 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）
●海外● ◇休場 米、英、香港、韓国、豪、シンガポール、クアラルンプール、インドネシア、インド、フィリピン Friday, 26 December, 2014----------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額など（財務省）（１月６日入札予定分） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省）（１月８日入札予定分） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省）(１月９日入札予定分） 1030 日本：１０年物価連動国債（１月債）の発行予定額等（財務省） 1030 日本：１０年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） 1600 日本：高島屋 ３─１１月期決算
●海外● ◇休場 英、香港、豪、フィリピン Tuesday, 30 December, 2014----------------------------------------- Time Unknown 日本：１２月日銀当座預金増減要因と金融調節
●海外● ◇休場 フィリピン Wednesday, 31 December, 2014----------------------------------------- ●海外● ◇休場 タイ、韓国、インドネシア
Thursday, 01 January, 2015----------------------------------------- All Day 日本：元旦
●海外● ◇イベント リトアニア、ユーロ導入 ラトビア、ＥＵ議長国に ドイツ、Ｇ８議長国に
◇休場 米、英、独、仏、豪、中国、香港、シンガポール、マレーシア、タイ、韓国、台湾、インドネシア、フィリピン、ブラジル Friday, 02 January, 2015----------------------------------------- ●海外● ◇休場 中国、タイ、台湾、フィリピン
Monday, 06 January, 2015-----------------------------------------
Tuesday, 06 January, 2015----------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1400 日本：経済３団体新年祝賀パーティーと記者会見場所 1400 日本：アサヒビール ２０１５年事業方針説明会 Wednesday, 07 January, 2015----------------------------------------- 1400 日本：サントリービール・スピリッツ ２０１５年事業方針で会見 Thursday, 08 January, 2015----------------------------------------- 1300 日本：日銀生活意識アンケート 1330 日本：サッポロビール ２０１５年マーケティング方針説明会 Friday, 09 January, 2015----------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1400 日本：１１月景気動向指数 1500 日本：ファーストリテイリング ９─１１月期決算 Tuesday, 13 January, 2015----------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Wednesday, 14 January, 2015----------------------------------------- 1500 日本：12月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） Friday, 16 January, 2015----------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：１１月第３次産業活動指数（経済産業省）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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