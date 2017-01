アジア通貨動向（19日）＝おおむね堅調、リンギは小幅安

[シンガポール 19日 ロイター] - 19日のアジア通貨市場では大方の通貨が 横ばいから小幅高で推移している。今週、新興国市場の地合いを圧迫していた原油やルー ブルの下落が落ち着いたことから、リスク志向が強まった。 米連邦準備理事会(FRB)が米経済について明るい見通しを示したことも、アジア 通貨市場の地合い改善につながっている。 スコシアバンクのシニア通貨ストラテジスト、サシャ・ティハニ氏は「ルーブル相場 がやや安定したことなどを背景に、市場はやや落ち着きを取り戻した」と指摘した。 ロイターのデータによると、インドネシアルピア は小幅上昇し、16日につけ た16年ぶり安値の1ドル=1万2930ルピアからさらに回復。インドルピー も小幅高。17日には1ドル=63.89ルピーまで下落し、1年1カ月ぶり安値を付け ていた。 一方、マレーシアリンギ は市場のトレンドに逆行し、小幅下落。リンギは先 週、原油価格の下落による経常・財政赤字への影響が懸念され、5年ぶり安値に下落して いた。 *0750GMT(日本時間午後4時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.20 118.84 -0.31 Sing dlr 1.3150 1.3137 -0.10 Taiwan dlr 31.455 31.450 -0.02 Korean won 1099.79 1101.50 +0.16 Baht 32.83 32.89 +0.20 Peso 44.73 44.74 +0.03 Rupiah 12525.00 12560.00 +0.28 Rupee 63.05 63.13 +0.13 Ringgit 3.4745 3.4635 -0.32 Yuan 6.2211 6.2163 -0.08 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.20 105.28 -11.68 Sing dlr 1.3150 1.2632 -3.94 Taiwan dlr 31.455 29.950 -4.78 Korean won 1099.79 1055.40 -4.04 Baht 32.83 32.86 +0.11 Peso 44.73 44.40 -0.74 Rupiah 12525.00 12160.00 -2.91 Rupee 63.05 61.80 -1.98 Ringgit 3.4745 3.2755 -5.73 Yuan 6.2211 6.0539 -2.69