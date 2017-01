米金融・債券市場＝利回り小動きから低下、リスク選好一服で買い戻し

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 104*31.50=2.7542% 10年債 米東部時間17時05分 100*25.50=2.1600% 5年債 米東部時間17時05分 99*10.00=1.6454% 2年債 米東部時間17時05分 99*23.25=0.6420% 19日の米金融・債券市場では、薄商いの中、米国債利回りが小動き、または低下し た。米連邦公開市場委員会(FOMC)後のリスク選好の勢いがやや鈍ったことで、米国 債への買い戻しが入った。 長期債利回りは1週間ぶりの高水準から低下。過去2日の売りや短・長期国債の利回 り格差縮小を見込んだ取引の手仕舞いは行き過ぎとの見方から、安値拾いの買いが出た。 午後の取引で、指標10年債 利回りは3ベーシスポイント(bp)低下 の2.171%。 30年債 利回りは4.6bp低下の2.768%。 ただ米株の値上がりが続いたことで、米国債の上値を抑えた。 この日は米連邦準備理事会(FRB)当局者の発言が相次いだ。 サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁は、ブルームバーグ・ラジオに対し、 2015年半ばの利上げは「妥当」のようだと指摘した。 一方、ミネアポリス地区連銀のコチャラコタ総裁は、来年の利上げは米インフレに対 し「許容できない」下方リスクを招く恐れがあるとの考えを示した。 リッチモンド地区連銀のラッカー総裁は、エネルギー価格の下落は米個人消費を促進 するとの考えを示し、FOMC後の会見で原油価格の下落は米経済にとり差し引きプラス 、との考えを示したイエレン議長に同調した。 Tボンド先物3月限 は18/32高の144─10/32。 Tノート先物3月限 は5/32高の126─20.5/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -4.50 (+0.25)