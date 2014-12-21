UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越しは9月以来の低水準

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(内容を追加しました) ［ニューヨーク １９日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表 したＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組（１２月１６日までの週）によると、主 要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋の ドル買い越し額は３４６億４０００万ドルとなり、前週の４２１億９０００万ドルから７ ０億ドル以上減少した。 ドル買い越しは９月以来の低水準で、３月２１日の週以来の大幅減少。１１週間ぶり に４００億ドルを下回る水準となった。 円 16Dec2014 week Prior week Long 45,652 38,067 Short 132,579 142,203 Net -86,927 -104,136 ユーロ 16Dec2014 week Prior week Long 56,179 58,306 Short 182,834 195,218 Net -126,655 -136,912 ポンド 16Dec2014 week Prior week Long 37,861 37,695 Short 52,413 61,297 Net -14,552 -23,602 スイスフラン 16Dec2014 week Prior week Long 18,905 8,971 Short 22,560 31,068 Net -3,655 -22,097 カナダドル 16Dec2014 week Prior week Long 32,397 33,406 Short 48,091 47,768 Net -15,694 -14,362 豪ドル 16Dec2014 week Prior week Long 26,786 17,378 Short 61,039 62,391 Net -34,253 -45,013 メキシコペソ 16Dec2014 week Prior week Long 25,843 32,116 Short 78,599 80,710 Net -52,756 -48,594 ニュージーランドドル 16Dec2014 week Prior week Long 9,865 9,786 Short 10,504 12,081 Net -639 -2,295 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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