アジア通貨動向（22日）＝まちまち、リスク志向やや改善

[シンガポール 22日 ロイター] - 22日のアジア通貨市場はまちまちの展開 。リスク志向が若干改善したことから、一部の通貨は上昇している。 韓国ウォン は、年末を控えたショートカバーの動きから上昇。フィリピン ペソ も、年末を前に出稼ぎ労働者からの本国送金に支援され小幅高となってい る。 一方、マレーシアリンギ は市場全般をアンダーパフォーム。インターバンク 投機筋などのドル買いに圧迫されている。 原油価格やルーブルの下落を背景に、新興国通貨市場のセンチメントは先週前半に悪 化。その後、原油・ルーブル相場が安定したことや、米連邦準備理事会(FRB)が米経 済について明るい見通しを示したことを受け、リスク志向がやや改善している。 ただ、市場参加者はアジア通貨に対して依然として慎重な姿勢を維持している。 マレーシアの銀行のトレーダーは22日の取引について、対アジア通貨でドルを買う 動きが見られたと述べ、「誰も」ドルをショートにしたくないと指摘した。 *0457GMT(日本時間午後1時57分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.53 119.51 -0.02 Sing dlr 1.3173 1.3149 -0.18 Taiwan dlr 31.543 31.472 -0.23 Korean won 1094.82 1102.00 +0.66 Baht 32.85 32.86 +0.02 Peso 44.62 44.73 +0.24 Rupiah 12440.00 12475.00 +0.28 Rupee 63.19 63.26 +0.12 Ringgit 3.4860 3.4765 -0.27 Yuan 6.2242 6.2202 -0.06 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.53 105.28 -11.93 Sing dlr 1.3173 1.2632 -4.11 Taiwan dlr 31.543 29.950 -5.05 Korean won 1094.82 1055.40 -3.60 Baht 32.85 32.86 +0.04 Peso 44.62 44.40 -0.50 Rupiah 12440.00 12160.00 -2.25 Rupee 63.19 61.80 -2.19 Ringgit 3.4860 3.2755 -6.04 Yuan 6.2242 6.0539 -2.74