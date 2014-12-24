24日の国内・海外経済指標と行事予定

(情報を追加します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 組閣 0900 繰り下げ閣議・閣議後会見 1100 自動車８社 １１月度生産・輸出実績 1300 経産省総合資源エネルギー調査会原子力小委員会 1330 日本：１５年１─３月期鋼材需要見通し（経済産業省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月２２日（月） ◇指標 22Dec 07:00 独輸入物価（連邦統計庁） Nov 22Dec 08:00 台湾：輸出受注 Nov 22Dec 13:30 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Nov 22Dec 15:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Nov 22Dec 21:45 ＮＺ：貿易収支 Nov ◇イベント 18:00 米財務省２年債入札 １２月２３日（火） ◇指標 23Dec 07:45 仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） Q3 23Dec 07:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Nov 23Dec 09:30 英ＧＤＰ確報値（国立統計局） Q3 23Dec 09:30 英経常収支（国立統計局） Q3 23Dec 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e [USUBSW=E CI] 23Dec 13:30 米ＧＤＰ確報値（商務省） Q3 23Dec 13:30 米企業利益改定値（商務省） Q3 23Dec 13:30 米耐久財受注（商務省） Nov 23Dec 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 23Dec 14:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Oct 23Dec 14:55 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Dec 23Dec 15:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Nov 23Dec 15:00 米個人所得・消費支出（商務省） Nov ◇イベント 18:00 米財務省５年・変動利付２年債入札 ギリシャ大統領選（議会投票）第２回 １２月２４日（水） ◇指標 24Dec 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 24Dec 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e ◇イベント 12:00 トルコ：中銀金利発表 Dec 18:00 米財務省７年債入札 ◇休場 米、英、仏、豪州、香港は半日取引