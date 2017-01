米金融・債券市場＝中期債が弱含み、5・7年債入札控え

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 105*08.00=2.7415% 10年債 米東部時間17時05分 100*26.50=2.1565% 5年債 米東部時間17時03分 99*07.75=1.6604% 2年債 米東部時間17時05分 99*22.00=0.6626% 22日の米金融・債券市場では、中期債が長期債に対しアンダーパフォームした。同 日実施の270億ドルの2年債入札が堅調な需要を集める中、今週実施の5・7年債入札 に備える動きが出た。 米財務省は23日に350億ドルの5年債、24日に290億ドルの7年債入札を実 施する。また23日には130億ドルの2年物変動利付債(FRN)のリオープン(銘柄 統合)も実施される。 相場では当初、米株価が最高値近辺で推移する中、利回りが上昇した。サウジアラビ アのヌアイミ石油鉱物資源相が原油価格がどれだけ下落しようとも石油輸出国機構(OP EC)は減産を行わないとの姿勢を示したことを受け、原油先物は再び下落基調に戻った が、株高で安全資産とされる米国債の投資妙味が薄れた。 2年債入札は、最高落札利回りが0.703%と、WI(発行前)取引水準を1ベー シスポイント(bp)程度下回った。 午後終盤の取引で、指標10年債 価格はほぼ変わらず。利回りは2.1 64%。 Tボンド先物3月限 は9/32高の144─19/32。 Tノート先物3月限 は2/32高の126─22.5/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -5.25 (-0.75)