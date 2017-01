アジア通貨動向（23日）＝大半が小幅に下落、ドル強地合い

[シンガポール 23日 ロイター] - 23日のアジア通貨市場では、大半が小幅 に下落している。ドルの強地合いに圧迫されている。台湾ドルは、地元輸入業者の米ドル 買いを背景に4年ぶりの安値水準を更新した。 マレーシアリンギ は、前日の原油価格下落を受けて弱含んでおり、12月に 入ってつけた5年ぶりの安値水準である1ドル=3.5040リンギをうかがっている。 マレーシアは原油の純輸出国であり、最近の原油価格下落でファンダメンタルズ(経 済の基礎的条件)が悪化するとの懸念が高まっている。リンギも軟調推移が続いている。 台湾ドル は一時、1米ドル=31.669台湾ドルと、2010年9月以来 の安値をつけた。台湾ドルを圧迫したのは、現地の原油輸入業者の米ドル需要。ただ米ド ルロングの利益を確定する動きも出たため、台湾ドルの下落は緩やかなものになっている 。 円下落で輸出競争力がそがれているとの懸念も、台湾ドルの最近の圧迫要因という。 *0414GMT(日本時間午後1時14分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.11 120.05 -0.05 Sing dlr 1.3210 1.3185 -0.19 Taiwan dlr 31.665 31.586 -0.25 Korean won 1101.80 1096.20 -0.51 Baht 32.90 32.88 -0.05 Peso 44.63 44.62 -0.02 Rupiah 12461.00 12438.00 -0.18 Rupee 63.25 63.26 +0.01 Ringgit 3.4960 3.4870 -0.26 Yuan 6.2250 6.2216 -0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.11 105.28 -12.35 Sing dlr 1.3210 1.2632 -4.38 Taiwan dlr 31.665 29.950 -5.42 Korean won 1101.80 1055.40 -4.21 Baht 32.90 32.86 -0.11 Peso 44.63 44.40 -0.53 Rupiah 12461.00 12160.00 -2.42 Rupee 63.25 61.80 -2.29 Ringgit 3.4960 3.2755 -6.31 Yuan 6.2250 6.0539 -2.75