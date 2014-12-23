〔表〕米2年物ＦＲＮリオープン入札の最高マージンは0.110％＝財務省

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［ワシントン ２３日 ロイター］ - 米財務省によると、２年物変動利付債（ＦＲ Ｎ）のリオープン（銘柄統合）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高マージン 0.110％ 平均マージン 0.092％ 最低マージン 0.065％ 落札価格 99.893288 最高利回り落札比率 30.24％ カバー（応札倍率） 2.90倍 （単位：ドル） 落札総額 13,000,223,200 応札総額 37,658,143,200 競争入札 12,994,430,000 非競争入札 5,793,200 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 33,045,000,000 プライマリーディーラー落札 9,106,840,000 直接入札者応札 1,400,000,000 直接入札者落札 680,240,000 間接入札者応札 3,207,350,000 間接入札者落札 3,207,350,000 発行日 2014年12月26日 償還日 2016年10月31日 ＣＵＳＩＰ番号 912828F70
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