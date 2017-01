米金融・債券市場＝利回り上昇、好調なＧＤＰ統計受け株式に資金シフト

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時45分 103*04.50=2.8432% 10年債 米東部時間15時43分 99*31.00=2.2534% 5年債 米東部時間15時46分 98*29.50=1.7288% 2年債 米東部時間15時45分 99*24.75=0.7393% 23日の米金融・債券市場では、朝方発表された第3・四半期の米国内総生産(GD P)確報値が予想を上回ったことで資金が国債から株式に流れ、国債利回りが上昇した。 この日の5年債入札の需要が低調だったことも利回り上昇につながった。 終盤の取引で30年債 価格は2ポイント低下、利回りは2.848%に 上昇した。 商務省が発表した第3・四半期のGDP確報値は、前期比年率5.0%増と、予想の 4.3%増を上回った。改定値の3.9%増から上方修正され、2003年第3・四半期 以来の大幅な伸びとなった。 ただ、同じく商務省が発表した11月の耐久財新規受注は前月比0.7%減と、市場 予想の2.9%増に反して減少。企業の設備投資の先行指標とされる航空機除く非国防資 本財(コア資本財)は前月比横ばいとなるなど、低調だった。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏 は、「耐久財受注が減少しつつあることは、若干の懸念材料となる」とし、第4・四半期 の成長率に陰りが出る可能性もあるとしている。 ただ、米経済指標がおおむね好調ななか、連邦準備理事会(FRB)が来年にも事実 上のゼロ金利政策を解除し利上げに踏み切るとの見方が台頭。こうしたなか、利上げに影 響を受けやすい短中期債がこのところ売られる展開となっていた。 ただこの日は長短金利差の縮小につながる取引が午後になって縮小、イールドカーブ はスティープ化した。 この日の350億ドルの5年債入札では応札倍率が2.39倍と、今年2番目に低い 水準となった。最高落札利回りは1.739%。 財務省は24日に290億ドルの7年債入札を実施、今週の総額1040億ドルの国 債入札を締めくくる。 Tボンド先物3月限 は1─23/32安の142─28/32。 Tノート先物3月限 は22.5/32安の126。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.50 (-5.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -5.00 (+0.25)