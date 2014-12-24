［２４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Thursday, 25 December, 2014------------------------------ All Day 日本：黒田日銀総裁講演 - 0850 日本：１１月企業向けサービス価格指数（日銀） - 0850 日本 日銀１１月会合議事要旨 - 1030 日本：２年利付国債の入札発行 - 1245 日本：２年利付国債の入札結果 - 1400 日本：11月住宅着工戸数（国交省） - 1500 日本：Ｊ.フロントリテイリング ３―１１月期決算 - 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇休場 米、英、香港、韓国、豪、シンガポール、クアラルンプール、インドネシア、インド、フィリピン Friday, 26 December, 2014------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0830 日本：11月有効求人倍率（厚生労働省）（予測中央値：1.10倍） - 0830 日本：11月労働力調査・完全失業率（総務省）（予測中央値：3.5％） - 0830 日本：11月家計調査・実質消費支出（総務省）（予測中央値：前年比─3.8％） - 0830 日本 １１月消費者物価指数（総務省）- 0850 日本：11月商業販売統計経産省） - 0850 日本：11月鉱工業生産速報（経産省） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1000 原子力規制委員会志賀原発敷地内断層調査に関する有識者会合 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額など（１月６日入札予定分) - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（１月８日入札予定分) - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等(１月９日入札予定分) - 1030 日本：１０年物価連動国債（１月債）の発行予定額等 - 1030 日本：１０年利付国債（１月債)の発行予定額等 - 1030 日本：11月毎月勤労統計（厚労省） - 1600 日本：高島屋 ３―１１月期決算 -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇休場 英、香港、豪、フィリピン Tuesday, 30 December, 2014------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：１２月日銀当座預金増減要因と金融調節 - ＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇休場 フィリピン Wednesday, 31 December, 2014------------------------------ ＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇休場 タイ、韓国、インドネシア、豪州は半日取引 Thursday, 01 January, 2015 All Day 日本：元旦 -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント リトアニア、ユーロ導入 ラトビア、ＥＵ議長国に ドイツ、Ｇ８議長国に トルコ、Ｇ２０議長国に

◇休場 米、英、独、仏、豪、中国、香港、シンガポール、マレーシア、タイ、韓国、台湾、インドネシア、フィリピン、ブラジル

Friday, 02 January, 2015 ＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇休場 中国、タイ、台湾、フィリピン

Sunday, 04 January, 2015 ＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 22:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演

"Rules vs. Discretion: a Reconsideration"

Tuesday, 06 January, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：12月マネタリーベース（日銀） - 1400 日本：経済３団体新年祝賀パーティーと記者会見 -

1400 日本：アサヒビール ２０１５年事業方針説明会 -

＜海外＞ Wednesday, 07 January, 2015 1400 日本：サントリービール・スピリッツ ２０１５年事業方針会見 -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント Wednesday, 07 January, 2015

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 23:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合に出席

"Role and Impact of Monetary Policy in an Uncertain Economy"

◇決算予定 07 Jan BMO Q1 2015 Monsanto Co 07 Jan AMC Q1 2015 Micron Technology Inc

Thursday, 08 January, 2015 1330 日本 日銀生活意識アンケート - 1330 日本：サッポロビール ２０１５年マーケティング方針説明会 -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件

Friday, 09 January, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1400 日本：11月景気動向指数 - 1500 日本：ファーストリテイリング ９―１１月期決算 -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 01:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が連銀主催の対話集会に出席 Monday, 12 January, 2015

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省３年債入札

Tuesday, 13 January, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：１２月貸出・預金動向（日銀） - 1530 日本：経団連会長会見 -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札

Wednesday, 14 January, 2015 0850 日本：１２月マネーストック（日本） - 1500 日本：12月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - ＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省３０年債入札

Thursday, 15 January, 2015 All Day 日本：日銀支店長会議 - 0850 日本：１２月企業物価指数（日銀） - ＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件

Friday, 16 January, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：11月第３次産業活動指数（経済産業省） -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。