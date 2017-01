25日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 東京ボード工業 が東証2部に(公開価格2180円) 新規上場 カヤック がマザーズに(公開価格560円) 新規上場 エクストリーム がマザーズに(公開価格1400円) All Day 日本:黒田日銀総裁講演 0850 日本:11月企業向けサービス価格指数(日銀) 0850 日本 日銀11月会合議事要旨 1030 日本:2年利付国債の入札発行 1245 日本:2年利付国債の入札結果 1400 日本:11月住宅着工戸数(国交省) 1500 日本:J.フロントリテイリング 3―11月期決算 1515 日本:2年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 12月24日(水) ◇指標 24Dec 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 24Dec 13:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e ●海外分● ◇イベント 12:00 トルコ:中銀金利発表 Dec 18:00 米財務省7年債入札 ◇休場 フィリピンは休場 米、英、豪州、香港は半日取引 12月25日(木) ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇休場 米、英、香港、韓国、豪、シンガポール、クアラルンプール、インドネシア、インド、フ ィリピン