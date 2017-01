アジア通貨動向（24日）＝人民元や台湾ドルが下落、全般的なドル高で

[シンガポール 24日 ロイター] - 24日のアジア通貨市場では、中国人民元 が対ドルで6カ月ぶり安値に下落。台湾ドルも4年ぶり安値をつけた。第3・四半期の米 国内総生産(GDP)確報値が、改定値を大幅に上回ったことを受け、ドルが全般的に買 われている。 台湾ドル は1米ドル=31.894台湾ドルと2010年9月以来の安値。 台湾の輸入業者や海外投資家からの米ドル買いに圧迫された。 市場参加者は、台湾中央銀行による為替介入を警戒しているという。 人民元 は1ドル=6.2325元と6月下旬以来の安値。 バンク・オブ・シンガポールの為替ストラテジスト、Sim Moh Siong氏は来年のアジ ア通貨動向について、最近の人民元の下落や円安が圧迫要因となり、大きな上昇は抑制さ れるとの見方を示した。 大方の通貨がドルに対して横ばいから下落するなか、シンガポールドルはしっかり。 対米ドルで23日につけた4年ぶり安値の1.3258シンガポールドルから持ち直して いる。トレーダーの間で、マレーシアリンギに対するシンガポールドルのショートポジシ ョンを縮小する動きが見られた。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.35 120.70 +0.29 Sing dlr 1.3234 1.3252 +0.14 Taiwan dlr 31.822 31.765 -0.18 Korean won 1101.75 1102.70 +0.09 Baht 32.89 32.89 +0.02 Peso 44.68 44.68 +0.00 Rupiah 12469.00 12445.00 -0.19 Rupee 63.43 63.29 -0.22 Ringgit 3.4960 3.4960 +0.00 Yuan 6.2281 6.2260 -0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.35 105.28 -12.53 Sing dlr 1.3234 1.2632 -4.55 Taiwan dlr 31.822 29.950 -5.88 Korean won 1101.75 1055.40 -4.21 Baht 32.89 32.86 -0.08 Peso 44.68 44.40 -0.64 Rupiah 12469.00 12160.00 -2.48 Rupee 63.43 61.80 -2.57 Ringgit 3.4960 3.2755 -6.31 Yuan 6.2281 6.0539 -2.80