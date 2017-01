米金融・債券市場＝イールドカーブ再びフラット化、利上げ観測強まる

[ニューヨーク 24日 ロイター] - 30年債 米東部時間14時05分 103*10.50=2.8341% 10年債 米東部時間14時05分 99*28.00=2.2641% 5年債 米東部時間14時05分 99*10.75=1.7643% 2年債 米東部時間14時05分 99*24.50=0.7433% 短縮取引となった24日の米金融・債券市場では、長期債価格が小幅上昇したほか 、イールドカーブが再びフラット化し6年ぶりの水準をつけた。米連邦準備理事会(FR B)の利上げが近付いているとの見方が強まっている。 2年債利回りは3年半ぶりの水準に上昇。短期金融市場では、オーバーナイト・イン デックス・スワップが織り込む1年後のフェデラルファンド(FF)金利の水準が30ベ ーシスポイント(bp)となった。 ノバスコシア銀行(ニューヨーク)の米国債トレーディング部門責任者、チャールズ ・コミスキー氏は「市場関係者は米経済の足取りが極めて力強く、FRBの利上げがおそ らく来年6月より早まるだろうとの見方を強めている。そうなればすべての金利は上昇す る必要がある」と述べた。 前日は国内総生産(GDP)の大幅上方修正を受けて利回りが大きく上昇したが、こ の日発表された新規失業保険申請件数も市場予想に反して4週連続で減少し、米景気の底 堅さを浮き彫りにした。 5・30年物米国債の利回り格差 は106bpに縮小。年初は220 bp程度だった。 短・中期債はこのところ利上げ観測で売られる一方、30年債は利回り追求の動きや デフレ懸念を背景に堅調な需要を集めている。 同日実施の290億ドルの7年債入札はさえない結果となった。最高落札利回りは9 月以来の高水準となる2.125%。応札倍率も2.39倍と、昨年11月以来の低水準 となった。 25日はクリスマスの祝日で休場となる。 Tボンド先物3月限 は9/32高の143─5/32。 Tノート先物3月限 は1.5/32安の125━30.5/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (-2.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -4.75 (+0.25)