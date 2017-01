[26日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Monday,29 December, 2014-------------------------------------

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント ギリシャ大統領選(議会投票)第3回 最終投票

Tuesday, 30 December, 2014------------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本:12月日銀当座預金増減要因と金融調節 - <海外> ◇指標 09:00 ユーロ圏M3(ECB) Nov 12:45 米週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) w/e 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 S&Pケース・シラー米住宅価格指数 Oct 15:00 米消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) Dec

●海外分● ◇イベント ◇休場 フィリピン

Wednesday, 31 December, 2014-------------------------------

<海外> ◇指標 01:45 中国製造業PMI改定値(HSBC) Dec 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 13:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 14:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Dec 15:00 米中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) Nov

●海外分● ◇イベント ◇休場 タイ、韓国、インドネシア、フィリピンは休場 英、香港、豪州は半日取引 Thursday, 01 January, 2015------------------------------ All Day Japan national holiday - All Day 日本:元旦 - <海外> ◇指標 ●海外分●

◇イベント リトアニア、ユーロ導入 ラトビア、EU議長国に ドイツ、G8議長国に トルコ、G20議長国に

◇休場 米、英、独、仏、豪、中国、香港、シンガポール、マレーシア、タイ、韓国、台湾、インドネシア、フィリピン、ブラジル

Friday, 02 January, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇休場 中国、タイ、台湾、フィリピン Saturday, 03 January, 2015------------------------------

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 13:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁、

米経済・世界経済の見通しに関するパネルディスカッションに参加 15:15 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加

"Credit Availability 20 Years After Peek and Rosengren" 19:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加

"Monetary Policy Normalization: Graceful Exit or Bumpy Ride?" ◇休場 Sunday, 04 January, 2015------------------------------

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 22:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演

"Rules vs. Discretion: a Reconsideration" ◇休場 Monday, 05 January, 2015------------------------------

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 13:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁、

住宅・雇用・金融政策に関するパネルディスカッションに参加 ◇休場

Tuesday, 06 January, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本:12月マネタリーベース(日銀) - 1400 日本:経済3団体新年祝賀パーティーと記者会見 - 1400 日本:アサヒビール 2015年事業方針説明会 -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント

Wednesday, 07 January, 2015------------------------------ 1400 日本:サントリービール・スピリッツ 2015年事業方針会見 -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 23:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合に出席

"Role and Impact of Monetary Policy in an Uncertain Economy" 英中銀金融政策委員会(8日まで) ◇決算予定 07 Jan BMO Q1 2015 Monsanto Co 07 Jan AMC Q1 2015 Micron Technology Inc Thursday, 08 January, 2015------------------------------ 1330 日本 日銀生活意識アンケート - 1330 日本:サッポロビール 2015年マーケティング方針説明会 -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) Jan 16:00 米財務省3・10・30年債入札条件 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演(時間未定)

Friday, 09 January, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1400 日本:11月景気動向指数 - 1500 日本:ファーストリテイリング 9―11月期決算 -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 01:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が連銀主催の対話集会に出席 Monday, 12 January, 2015------------------------------

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 17:40 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策について講演 18:00 米財務省3年債入札 ◇決算予定 12 Jan AMC Q4 2014 Alcoa Inc.

Tuesday, 13 January, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本:12月貸出・預金動向(日銀) - 1530 日本:経団連会長会見 -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省10年債入札 22:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演

"Goal-Based Monetary Policy Report"

Wednesday, 14 January, 2015------------------------------ 0850 日本:12月マネーストック(日本) - 1500 日本:12月工作機械受注速報(日本工作機械工業会) -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 14:00 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 米財務省30年債入札 ◇決算予定 14 Jan 12:00 Q4 2014 JPMorgan Chase & Co 14 Jan 13:00 Q4 2014 Wells Fargo & Co

Thursday, 15 January, 2015------------------------------ All Day 日本:日銀支店長会議 - 0850 日本:12月企業物価指数(日銀) -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 韓国:中銀金利発表 Jan 16:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 ◇決算予定 15 Jan 12:00 Q4 2014 Bank of America Corp 15 Jan BMO Q4 2014 Citigroup Inc

Friday, 16 January, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本:11月第3次産業活動指数(経済産業省) -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 13:50 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演

"Goal-Based Monetary Policy Report" ◇決算予定 16 Jan BMO Q4 2014 Goldman Sachs Group Inc

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。