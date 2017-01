アジア通貨動向（26日）＝おおむねしっかり、韓国ウォンは持ち高調整で上昇

[シンガポール 26日 ロイター] - 26日のアジア通貨市場では、ドルの上昇が一服したことか らおおむね横ばいから上昇して推移している。 韓国ウォンは年末に向けて利益確定のドル売りが出て小幅上昇した。韓国株への海外資金流入や国内輸 出業者のウォン買いも支援材料となった。 マレーシアリンギもしっかり。シンガポールドルがリンギに対して売られたことが追い風になっている 。 ロイターのデータによると、シンガポールドルは対リンギ で一時約3週間ぶりの安値となる 1シンガポールドル=2.6315リンギをつけた。その後は下げ幅を縮小し、直近では2.6365リン ギ付近で推移している。 台湾ドルは24日に対米ドル で4年ぶりの安値となる1米ドル=31.894台湾ドルまで下 落したが、この日は小幅高となった。 シンガポールでは11月の製造業生産が前年比2.8%減と予想に反して減少したが、対米ドル相場S GD=D3への影響は限定的だった。 *0538GMT(日本時間午後2時38分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *26日のインドネシアとフィリピンの国内金融市場は祝日のため休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.22 120.10 -0.10 Sing dlr 1.3220 1.3226 +0.05 Taiwan dlr 31.715 31.753 +0.12 Korean won 1099.40 1102.60 +0.29 Baht 32.90 32.89 -0.02 Peso 44.68 44.68 +0.00 Rupiah 12465.00 12465.00 +0.00 Rupee 63.62 63.52 -0.16 Ringgit 3.4860 3.4965 +0.30 Yuan 6.2092 6.1976 -0.19 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.22 105.28 -12.43 Sing dlr 1.3220 1.2632 -4.45 Taiwan dlr 31.715 29.950 -5.57 Korean won 1099.40 1055.40 -4.00 Baht 32.90 32.86 -0.11 Peso 44.68 44.40 -0.64 Rupiah 12465.00 12160.00 -2.45 Rupee 63.62 61.80 -2.86 Ringgit 3.4860 3.2755 -6.04 Yuan 6.2092 6.0539 -2.50