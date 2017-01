米金融・債券市場＝薄商いのなか価格回復、イールドカーブはフラット化

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 103*21.50=2.8173% 10年債 米東部時間17時05分 99*31.50=2.2516% 5年債 米東部時間17時05分 99*11.50=1.7594% 2年債 米東部時間16時37分 99*24.50=0.7433% 26日の米金融・債券市場では、米国債価格が今週に入っての売りから持ち直した。 クリスマスの休場明けの取引となったが、市場関係者は休暇に入っている人も多く、商い は薄かった。市場を動かすような経済指標の発表や材料も特になかった。 今週は総額1040億ドルの中期債の発行に加え、米連邦準備理事会(FRB)が利 上げに近付いているとの見方から米国債の買い持ち高を年明けに持ち越したくない投資家 の売りが出て軟調な展開となったが、この日は回復した。 またイールドカーブは6年半ぶりの水準にフラット化し、5年・30年物米国債の利 回り格差 は105ベーシスポイント(bp)に縮小した。 来年6月までの利上げとの見方が大勢を占める中、中期債はこのところ長期債をアン ダーパフォームしている。 だがドイツ国債など他の国債と比較すると、米国債の投資妙味は大きく、5年物の米 独国債の利回り格差 は1999年以来の水準となる172ベーシスポイン ト(bp)に拡大している。 市場の当面の注目材料は来年1月7日に公表される12月開催分の米連邦公開市場委 員会(FOMC)議事要旨だ。同会合では事実上のゼロ金利を維持する期間について、「 相当な期間」から「忍耐強い(patient)」姿勢を維持すると文言を調整した。 Tボンド先物3月限 は7/32高の143─12/32。 Tノート先物3月限 は2/32高の126━0.5/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -5.00 (-0.25)