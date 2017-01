〔今週の主要材料〕海外市場

[東京 29日 ロイター] - *時間表記はGMT(グリニッジ標準時)、日本時間マイナス9時間 *関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期 単位 予測 人 前回 指標コード 間 数 29Dec 12:30 BR プライマリーバランス Nov BLN BR -3.400 7 3.729 29Dec 23:00 KR 経常収支 Nov bln $ 0 7.32 29Dec 23:00 KR 鉱工業生産(前月比) Nov % 1.0 11 -1.6 30Dec 7:30 TH 経常収支 Nov bln $ 0 2.63 30Dec 9:00 EZ M3(前年比) Nov % 2.6 25 2.5 30Dec 12:45 US ICSC週間チェーンストア売上高 w/e % 0 3.4 30Dec 13:55 US 週間レッドブック大規模小売店 w/e % 0 5.3 売上高 30Dec 14:00 US ケースシラー住宅価格指数(前 Oct % 0.0 7 0.0 月比) 30Dec 14:00 US ケースシラー住宅価格指数(前 Oct % 4.4 22 4.9 年比) 30Dec 14:00 US ケースシラー20都市(前月比) Oct % 0.4 21 0.3 30Dec 15:00 US CB消費者信頼感指数 Dec 93.0 55 88.7 31Dec 1:45 CN 製造業PMI改定値(HSBC Dec 0 49.5 ) 31Dec 13:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k pers 290 19 280 31Dec 14:45 US シカゴPMI Dec 60.4 36 60.8 31Dec 15:00 US 中古住宅販売仮契約指数 Nov % 0.5 29 -1.1 31Dec 15:00 US 中古住宅販売仮契約 Nov 0 104.1 US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージー ランド SE=スウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、K R=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH=フィリピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL=ポー ランド、TR=トルコ *ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 12月29日(月) ギリシャ大統領選(議会投票)第3回 最終投票 12月30日(火) ◇休場 フィリピン 12月31日(水) ◇休場 タイ、韓国、インドネシア、フィリピンは休場 英、香港、豪州は半日取引 1月1日(木) リトアニア、ユーロ導入 ラトビア、EU議長国に ドイツ、G8議長国に トルコ、G20議長国に ◇休場 米、英、独、仏、豪、中国、香港、シンガポール、マレーシア、タイ、韓国、台湾、インドネシア、フ ィリピン、ブラジル 1月2日(金) ◇休場 中国、タイ、台湾、フィリピン、 1月3日(土) 13:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁、 米経済・世界経済の見通しに関するパネルディスカッションに参加 15:15 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "Credit Availability 20 Years After Peek and Rosengren" 19:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "Monetary Policy Normalization: Graceful Exit or Bumpy Ride?" 1月4日(日) 22:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 "Rules vs. Discretion: a Reconsideration" *企業決算の発表時間はBMOが市場の寄り前、AMCが市場の引け後。