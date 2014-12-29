UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（29日）＝12本、560億6867万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ワールド優先証券ファンド２０１４１２（限定追加型）ヘッジあり／ヘッジなし 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：合計で１０００億円 設定額：（ヘッジあり）６６億７３３３万円／（ヘッジなし）９億０２２９万円 販売会社：関西アーバン銀行 世界金融ハイブリッド証券ファンド２０１４─１２（為替ヘッジあり） アムンディ・ジャパン 設定上限額：４００億円 設定額：２８億３７８２万円 販売会社：八十二証券、北海道銀行 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─１２ 国際投信投資顧問 設定上限額：２５０億円 設定額：１２３億６４７６万円 販売会社： 西日本シティＴＴ証券、十六銀行、西日本シティ銀行 いばらきみらいファンド２０１４１２＜愛称：みらい君２０１４１２＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０００億円 設定額：４億３０９６万円 販売会社：常陽銀行 ダブルエンジン１４─１２ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：２０億５８３７万円 販売会社：武蔵野銀行 先進国高利回り社債ファンド （為替ヘッジあり）２０１４─１２ ／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） 国際投信投資顧問 設定上限額：各６００億円かつ合計で６００億円 設定額：（為替ヘッジあり）６１億３３７４万円／（為替ヘッジなし・早期償還条項 付）１３９億１０６９万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 ＤＩＡＭ米国優先リートファンド ＜為替ダイナミックヘッジ＞ ／＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：各３５０億円 設定額：（合計）１０７億００９５万円 （為替ダイナミックヘッジ）６６億３５６２万円／（為替ヘッジあり）７億５４ ８５万円／（為替ヘッジなし）３３億１０４７万円 販売会社： 大和証券 コモンズ３０＋しずぎんファンド コモンズ投信 設定上限額：５００億円 設定額：５５７３万円 販売会社：静岡銀行 、マネックス証券