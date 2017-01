アジア通貨動向（29日）＝堅調、中銀介入期待でインドネシアルピアが高い

[ソウル 29日 ロイター] - アジア通貨市場は、インドネシアルピアが約2週 間ぶり高値をつけた。中銀がルピア下支えに向け一段の介入を行うとの観測が背景。他の アジア通貨もおおむね堅調。株高により海外から資金が流入するとの期待が高まっている 。 米株高に追随し、アジア太平洋(日本を除く)の株価 は1%超上昇 した。ただ、新年の祝日を前に多くの投資家は今年のポジションを既に手仕舞い、商いは 薄い。 ソウルのDongbu証券のアナリストYuna Park氏は「米経済に対する楽観的見方や年末 のポジション調整がアジア通貨を支援している」と語った。「ただ、ドルの強さを踏まえ ると、来年のアジア通貨の見通しは必ずしも明るいわけではない。それでも、米経済が一 段と回復し、日銀や欧州中央銀行(ECB)が流動性を拡大すれば、さほど下落しないだ ろう」との見方を示した。 人民元 は、人民銀行がこの日基準値を低く設定したことから下落した。 マレーシアリンギ も軟調。格安航空のエアアジア 株はクアラルン プール市場で3年超ぶりの大幅な下げを記録した。同社のシンガポール行きの便は、28 日に消息を絶ったまま、依然発見されていない。 インドネシアルピア はドルに対して一時0.6%上昇し、12月12日以来 の高値をつけた。市場関係者によると、薄商いの中一部の国営銀行がルピアを買っている 。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.32 120.30 -0.02 Sing dlr 1.3221 1.3237 +0.12 Taiwan dlr 31.739 31.750 +0.03 Korean won 1097.90 1098.70 +0.07 Baht 32.94 32.94 +0.02 Peso 44.75 44.68 -0.16 Rupiah 12410.00 12465.00 +0.44 Rupee 63.69 63.56 -0.20 Ringgit 3.4955 3.4905 -0.14 Yuan 6.2227 6.2129 -0.16 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.32 105.28 -12.50 Sing dlr 1.3221 1.2632 -4.46 Taiwan dlr 31.739 29.950 -5.64 Korean won 1097.90 1055.40 -3.87 Baht 32.94 32.86 -0.23 Peso 44.75 44.40 -0.79 Rupiah 12410.00 12160.00 -2.01 Rupee 63.69 61.80 -2.96 Ringgit 3.4955 3.2755 -6.29 Yuan 6.2227 6.0539 -2.71