米金融・債券市場＝米債価格上昇、ギリシャ総選挙への懸念で安全買い

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時48分 104*13.00=2.7818% 10年債 米東部時間15時47分 100*11.00=2.2109% 5年債 米東部時間15時47分 99*18.25=1.7150% 2年債 米東部時間15時46分 99*26.50=0.7117% 29日の米金融・債券市場では、ギリシャで解散・総選挙が行われる運びとなったこ とを受け、安全資産としての米国債が買われた。 ギリシャ議会はこの日、大統領を選出するための3回目の投票を行ったが、与党候補 は選出に必要な票数を獲得できず、議会は解散し1月25日に総選挙が行われることにな った。 世論調査では、欧州連合(EU)や国際通貨基金(IMF)などが金融支援の条件と して求めている緊縮財政に反対する最大野党の急進左派連合(SYRIZA)が総選挙で 躍進する可能性が示されており、こうしたなか安全資産としての米国債に資金が流入。 ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の米国債トレーダー、ショーン・マーフィー 氏は、「ギリシャ動向を踏まえ『リスクオフ』的な感覚が広まったことで、米国債価格が 上向いた」としている。 10年債 価格は一時16/32上昇。終盤の取引では11/32高、利 回りは2.209%で推移している。 この日は、前週末にフラット化したイールドカーブがスティープ化。終盤の取引で、 5年債と30年債の利回り格差 は106.5ベーシスポイント(bp)と 、前週26日の105.5bpから拡大した。 ただアナリストの間では、米国の長短利回り格差は来年は縮小に向かうとの見方が出 ている。プルデンシャル・フィクスト・インカム(ニュージャージー州)の首席投資スト ラテジスト、ロバート・ティップ氏は、「いかなる観点から見ようと、イールドカーブは 来年はフラット化する」と述べた。 この日の取引量は年初来で最も低調だった前週26日からは増加したものの、すでに 年末年始の休暇に入ったトレーダーも多く、当面は取引量は平均以下の水準が続くと見ら れている。 Tボンド先物3月限 は20/32高の144。 Tノート先物3月限 は12/32高の126━12.5/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -5.00 (unch)