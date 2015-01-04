〔表〕きょうの投信設定（5日）＝4本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ダイワ上場投信─日経平均ダブルインバース・インデックス 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０億円 設定額：── 販売会社：大和証券、みずほ証券 ダイワ上場投信─ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０億円 設定額：── 販売会社：大和証券、みずほ証券 ダイワ上場投信─ＴＯＰＩＸダブルインバース（─２倍）指数 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０億円 設定額：── 販売会社：大和証券、みずほ証券 大和証券投資ダイワ上場投信─日経平均レバレッジ・インデックス 大和証券投資信託委託 設定上限額：２０億円 設定額：── 販売会社：大和証券、みずほ証券