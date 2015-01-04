〔表〕きょうの投信設定（5日）＝4本

Investing |
【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ダイワ上場投信─日経平均ダブルインバース・インデックス 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０億円 設定額：── 販売会社：大和証券、みずほ証券 ダイワ上場投信─ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０億円 設定額：── 販売会社：大和証券、みずほ証券 ダイワ上場投信─ＴＯＰＩＸダブルインバース（─２倍）指数 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０億円 設定額：── 販売会社：大和証券、みずほ証券 大和証券投資ダイワ上場投信─日経平均レバレッジ・インデックス 大和証券投資信託委託 設定上限額：２０億円 設定額：── 販売会社：大和証券、みずほ証券
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目の商品
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文