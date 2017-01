アジア通貨動向（30日）＝軟調、人民元が6月以来の安値

[ソウル 30日 ロイター] - 30日のアジア通貨は総じて軟調。ドルが主要通 貨に対して上昇したことが背景。 人民元 は約6カ月ぶりの安値。一時0.2%安の1ドル=6.2362元 まで下落し、今年6月以来の安値をつけた。一時、上下2%の変動幅の下限に初めて迫る 場面もあった。市場では人民元について弱気な見方が広がっている。 韓国ウォン は介入警戒感で軟調。市場関係者によると、韓国為替当局はウ ォンの対円での上昇を注視しているとみられる。ウォンは前日、対円 で200 8年3月以来の高値となる1円=9.0944ウォンまで上昇した。 マレーシアリンギ は、ドル高を背景に5年ぶりの安値付近で推移している。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.40 120.65 +0.21 Sing dlr 1.3246 1.3240 -0.05 Taiwan dlr 31.731 31.761 +0.09 Korean won 1098.90 1097.80 -0.10 Baht 32.95 32.97 +0.05 *Peso 44.72 44.72 +0.00 Rupiah 12460.00 12442.00 -0.14 Rupee 63.74 63.67 -0.11 Ringgit 3.5000 3.4970 -0.09 Yuan 6.2264 6.2218 -0.07 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.40 105.28 -12.56 Sing dlr 1.3246 1.2632 -4.64 Taiwan dlr 31.731 29.950 -5.61 Korean won 1098.90 1055.40 -3.96 Baht 32.95 32.86 -0.28 Peso 44.72 44.40 -0.73 Rupiah 12460.00 12160.00 -2.41 Rupee 63.74 61.80 -3.04 Ringgit 3.5000 3.2755 -6.41 Yuan 6.2264 6.0539 -2.77