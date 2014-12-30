ユーロ圏の11月マネーサプライＭ３、前年比＋3.1％ 予想上回る

［フランクフルト ３０日 ロイター］ - 欧州中央銀行（ＥＣＢ ）が発表した１１月のユーロ圏マネーサプライＭ３伸び率（季節調整済 み）は前年比３．１％と、ロイターがまとめた市場予想の２．６％を上 回った。 民間部門向けの融資は前年比０．９％減だった。 詳細は以下の通り。 11月 10月 10月改定前 Ｍ３（前年比、％） 3.1 2.5 (2.5) Ｍ３（３カ月移動平均、前年比、％） 2.7 2.3 (2.3) 信用の伸び率（前年比、％） -0.9 -1.3 (-1.3) 民間向け信用の伸び率（前年比、％） -1.4 -1.6 (-1.7) うち貸出 -0.9 -1.1 (-1.1) 貸出の内訳 家計向け -0.4 -0.4 (-0.4) 個人向け 0.1 0.1 (0.1) 住宅購入向け -0.2 -0.2 (-0.2) 非金融企業向け -1.6 -1.8 (-1.8) 月間企業向け貸出フロー（10億ユーロ） 1 -2 (-3) ＊ユーロ圏非居住者が保有するマネーマーケットファンド、期間２ 年以内のマネーマーケット証券・債券は除外している。 ＊ＥＣＢはＭ３伸び率（３カ月移動平均、前年比）の参考レートを ４．５％に設定している。これ以上になると中期的な物価安定にリスク としている。