UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、ギリシャ情勢への懸念で買い

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 30日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 104*28.00=2.7593% 10年債 米東部時間17時05分 100*16.50=2.1915% 5年債 米東部時間17時05分 99*23.25=1.6822% 2年債 米東部時間16時21分 99*28.00=0.6880% 30日の米金融・債券市場では、前日に続き国債価格が上昇した。米株式市場が軟調 だったことに加え、来年1月に解散・総選挙が行われるギリシャをめぐる懸念が広まって いることで、米国債に買いが入った。 ギリシャの世論調査によると、欧州連合(EU)や国際通貨基金(IMF)などが金 融支援の条件として求めている緊縮財政に反対する最大野党の急進左派連合(SYRIZ A)が総選挙で躍進する可能性があり、先行き不透明感から週初から米国債に買いが入る 展開となっていた。 ただ年末を控え取引は低調で、薄商いのなか値動きが拡大した側面もある。クレディ ・スイス(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、イラ・ジャージー氏は、この日の債券 相場は株式市場をにらみながらの動きとなっているとし、「薄商いのなかでこうした展開 となった後は、商いが戻ってきた時に反転することが多い」と述べた。 午後の取引で、10年債 利回りは5/32高、利回りは2.19%で推 移。クリスマス前の24日の2.30%から低下している。ただクレディ・スイスのジャ ージー氏は、トレーダーが市場に戻ってくる年明けに売買高は増加し、10年債利回りは 来週にも2.25%近辺に戻るとの見方を示している。 市場の注目は、1月7日に米連邦準備理事会(FRB)が公表する12月16─17 日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨。 同FOMC後の声明で、FRBは事実上のゼロ金利を維持する期間について、「相当 な期間」から「忍耐強い(patient)」姿勢を維持すると文言を調整しており、市場では FRBが利上げ開始に踏み切る時期のほか、開始後の利上げペースなどをめぐる手掛かり を求めて、議事要旨に注目が集まっている。 1月9日発表の12月の米雇用統計も材料視されている。 Tボンド先物3月限 は9/32高の144─9/32。 Tノート先物3月限 は6/32高の126━18.5/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.75 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 10.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -5.25 (unch)