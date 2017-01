アジア通貨動向（31日）＝年間で下落、リンギなど安い

[ソウル 31日 ロイター] - 31日のアジア通貨は総じて上昇。ただ、年間ベ ースではマレーシアリンギ を筆頭に総じて下落した。 来年も米利上げ観測や中国経済の低迷で軟調な展開が続くとの見方が多い。 トムソン・ロイターのデータによると、リンギの今年の下落率は6.3%に達する見 通し。マレーシアは原油の純輸出国。市場では原油安で経常収支と財政収支が悪化すると の見方が多い。 韓国ウォン と台湾ドル は、円安で輸出競争力が悪化するとの懸念 で下落した。台湾ドルは今年5.2%下落、ウォンも約4%下げた。それぞれ2001年 以来、2008年以来最大の下落となる。 シンガポールドル は景気減速を背景に年間で4.4%安。 人民元 は年間で2.4%安と、2005年の管理フロート制移行後で初の 大幅な下落となる見通し。 インドルピー とインドネシアルピア は年間で2%強下落。経済改革 への期待で下げ渋った。 タイバーツ は年間でほぼ横ばい。5月のクーデターで政局の混乱が収まり、 資金が流入した。 *0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.42 119.48 +0.05 Sing dlr 1.3208 1.3216 +0.06 Taiwan dlr 31.586 31.766 +0.57 Korean won 1091.00 1099.30 +0.76 Baht 32.87 32.90 +0.08 Peso 44.72 44.72 +0.00 Rupiah 12430.00 12445.00 +0.12 Rupee 63.38 63.39 +0.02 Ringgit 3.4940 3.4985 +0.13 Yuan 6.1995 6.2020 +0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.42 105.28 -11.84 Sing dlr 1.3208 1.2632 -4.36 Taiwan dlr 31.586 29.950 -5.18 Korean won 1091.00 1055.40 -3.26 Baht 32.87 32.86 -0.04 Peso 44.72 44.40 -0.73 Rupiah 12430.00 12160.00 -2.17 Rupee 63.38 61.80 -2.49 Ringgit 3.4940 3.2755 -6.25 Yuan 6.1995 6.0539 -2.35 *フィリピン、韓国、タイは休場。