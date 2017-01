米金融・債券市場＝国債価格上昇、年間では3年ぶりの大幅な値上がり

[ニューヨーク 31日 ロイター] - 30年債 米東部時間14時05分 105*02.50=2.7495% 10年債 米東部時間14時05分 100*22.50=2.1703% 5年債 米東部時間14時05分 99*27.75=1.6528% 2年債 米東部時間14時05分 99*29.00=0.6724% 今年最後の取引となった31日の米金融・債券市場は、薄商いのなか国債価格が上昇 。経済指標が予想を下回ったことが買いを誘ったという。こうしたなか、年間では201 1年以来、3年ぶりの大幅な値上がりとなった。 バークレイズによると、年初から前日までの米国債のリターンは4.95%。長期国 債のリターンは27.23%を記録した。 12月のシカゴ地区購買部協会景気指数は58.3と、前月の60.8から低下し、 7月以来の低水準となった。予想の60.1も下回った。 この日は米東部時間午後2時までの短縮取引だった。 今年の米国債相場は、7─9月期の米国内総生産(GDP)は前期比年率で5%成長 を記録するなど米国経済が力強さを増し、来年前半にも利上げが行われるとの見方が大勢 となる一方で、世界経済をめぐる減速感やデフレ懸念も台頭、7月にウクライナで起きた マレーシア航空機撃墜事件など地政学リスクと相まって国債相場の下支えとなった。原油 価格の急落や安全資産の希少化も国債買いを後押しした。 年初時点で3%を超えていた10年国債利回り は結局、2.17%で2 014年を終了。30年国債利回り も当初の3.93%から2.75%に低 下した。 Tボンド先物3月限 は9/32高の144─18/32。 Tノート先物3月限 は7/32高の126━25.50/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (+2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -5.25 (unch)