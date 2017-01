アジア通貨動向（2日）＝軟調、ルピア2週間ぶり安値

[ソウル 2日 ロイター] - 2日のアジア通貨は総じて下落。ドル指数が約9年 ぶりの高値に上昇したことが背景。主要国の金融政策の見通しの違いが材料視されている 。 インドネシアルピア は2週間ぶり安値。政府はガソリン補助金の撤廃を決定 したが、ドル高や国内経済の減速が圧迫材料となっている。 シンガポールドル は約4年半ぶり安値。第4・四半期の国内総生産(GDP )が予想を下回った。 韓国ウォン も下落。円安の進行で介入警戒感が浮上している。 ソウルの市場関係者は「ドルを売る理由が見当たらない。12月の中国製造業購買担 当者景気指数(PMI)も低迷しており、アジア通貨を前もってロングにする理由がない 」と述べた。 ルピアは0.9%安の1ドル=1万2495ルピア。11月の貿易収支は4億200 0万ドルの赤字と、予想外の赤字となった。輸出が予想を大きく下回った。 *0356GMT(日本時間午後0時56分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.29 119.66 -0.53 Sing dlr 1.3262 1.3239 -0.17 *Taiwan dlr 31.718 31.718 0.00 Korean won 1100.57 1099.30 -0.12 *Baht 32.87 32.90 +0.08 *Peso 44.72 44.72 0.00 Rupiah 12490.00 12380.00 -0.88 Rupee 63.43 63.35 -0.13 Ringgit 3.5090 3.4965 -0.36 *Yuan 6.2040 6.2040 0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.29 119.66 -0.53 Sing dlr 1.3262 1.3260 -0.02 Taiwan dlr 31.718 31.718 0.00 Korean won 1100.57 1099.30 -0.12 Baht 32.87 32.90 +0.08 Peso 44.72 44.72 +0.00 Rupiah 12490.00 12380.00 -0.88 Rupee 63.43 63.03 -0.63 Ringgit 3.5090 3.4965 -0.36 Yuan 6.2040 6.2040 +0.00 *中国、フィリピン、台湾、タイは休場。