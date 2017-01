UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、低調な製造業指数や原油安で買い

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 106*11.00=2.6895% 10年債 米東部時間17時05分 101*06.50=2.1140% 5年債 米東部時間16時59分 100*02.50=1.6086% 2年債 米東部時間15時33分 99*29.25=0.6686% 2日の米金融・債券市場では、薄商いのなか国債価格が上昇した。朝方発表された1 2月の米製造業景気指数が低調だったことに加え、原油価格が再び下落し2009年以来 の低水準を更新したことで買いが入った。 米供給管理協会(ISM)が発表した2014年12月の製造業景気指数は55.5 と、前月の58.7から低下。同年6月以来の低い水準で、予想の57.6も下回った。 ただ、製造業の活動の拡大・縮小の分岐点となる50は上回っているほか、過去2年 間の平均と比べても相当に高い水準にある。また、ISM製造業景気指数のうち、雇用指 数は56.8と市場予想を上回り、18カ月連続で拡大した。 ウェルズ・ファーゴ・ファンズ・マネジメントの首席債券ストラテジスト、ジム・コ ーチャン氏は同指標について、かなり内容は良かったとしたうえで、「市場参加者が少な いなかでは、若干の低下でも大きく注目されてしまう」と述べた。 この日の原油先物市場では、北海ブレント先物 2月限が一時1バレル=55 .48ドルまで下落し、2009年以来の安値を更新した。同先物の2011年から20 13年までの平均は110ドル近辺だったため、価格は約半減。米国のデフレ懸念に拍車 をかける結果となっている。 10年債 利回りは一時2.10%と、12月17日以来の低水準を付け た。30年債 利回りは一時2.68%と、12月16日以来の低水準となっ た。 市場では米連邦準備理事会(FRB)が7日に公表する12月16─17日の連邦公 開市場委員会(FOMC)議事要旨に注目が集まっている。同FOMC後の声明で、FR Bは事実上のゼロ金利を維持する期間について、「相当な期間」から「忍耐強い(patien t)」姿勢を維持すると文言を調整。FRBが利上げに踏み切る時期などをめぐる手掛か りを求めて注目が集まっている。 このほか、1月9日発表の12月の米雇用統計も注目されている。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏 によると、来週は企業の社債発行が相次ぐもよう。FRBの利上げ前に社債を発行しよう とする企業が多いため、発行ラッシュが予想されている。 Tボンド先物3月限 は30/32高の145─16/32。 Tノート先物3月限 は11.5/32高の127━5/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -5.00 (+0.25)