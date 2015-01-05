再送-6日の国内・海外経済指標と行事予定

(重複箇所を修正して再送します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月マネタリーベース（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 １０年利付国債の入札発行（財務省） 1100 閣議・閣議後会見 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 経済３団体新年祝賀パーティーと記者会見 1400 アサヒビール ２０１５年事業方針説明会 1500 財政資金対民間収支（財務省） 1515 １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月５日（月） ◇指標 05Jan 米自動車販売台数 Dec 05Jan 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Dec ◇イベント 13:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁、 住宅・雇用・金融政策に関するパネルディスカッションに参加 １月６日（火） ◇指標 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） Dec 08:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Dec 08:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec 08:55 独総合ＰＭＩ改定値 Dec 08:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Dec 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec 15:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Dec 15:00 米製造業新規受注（商務省） Nov 15:00 米耐久財受注改定値（商務省） Nov ◇イベント 05:00 インドネシア：中銀金利発表 Jan 米家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（ＣＥＳ）」（ラスベガス、 ９日まで）