アジア通貨動向（5日）＝下落、ルピアとリンギが大幅安

[シンガポール 5日 ロイター] - 5日のアジア通貨は軟調。特にインドネシア ルピア とマレーシアリンギ が大きく下げた。原油安やユーロ下落、リスク 警戒感の高まりを背景に売りが先行した。 ルピアは対米ドルで1%超下落している。米ドルの堅調地合いに加え、燃料補助金の 削減を受けて12月のインフレ率が大幅に上昇したことも、材料になっているもよう。 リンギは0.7%下落している。昨年はアジア通貨のなかで、最も大きく下落した。 きょう取引を再開した中国や台湾などの通貨も、先週の米ドルの上昇を受けて軟調。 ウォン は0.3%下落。韓国株式市場は下落し、2週間半ぶり安値をつけた。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.54 120.49 -0.04 Sing dlr 1.3364 1.3308 -0.42 Taiwan dlr 32.001 31.718 -0.88 Korean won 1109.30 1105.92 -0.30 Baht 33.02 32.87 -0.43 Peso 44.98 44.82 -0.36 Rupiah 12666.00 12535.00 -1.03 Rupee 63.37 63.29 -0.13 Ringgit 3.5400 3.5150 -0.71 Yuan 6.2205 6.2040 -0.27 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.54 119.66 -0.73 Sing dlr 1.3364 1.3260 -0.78 Taiwan dlr 32.001 31.718 -0.88 Korean won 1109.30 1099.30 -0.90 Baht 33.02 32.90 -0.35 Peso 44.98 44.72 -0.58 Rupiah 12666.00 12380.00 -2.26 Rupee 63.37 63.03 -0.53 Ringgit 3.5400 3.4965 -1.23 Yuan 6.2205 6.2040 -0.27