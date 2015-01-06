7日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1030 30年利付国債（1月債）の発行予定額等 1400 サントリービール・スピリッツ ２０１５年事業方針会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月６日（火） ◇指標 08:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Dec 08:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec 08:55 独総合ＰＭＩ改定値 Dec 08:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Dec 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Dec 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Dec 15:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Dec 15:00 米製造業新規受注（商務省） Nov 15:00 米耐久財受注改定値（商務省） Nov ◇イベント 05:00 インドネシア：中銀金利発表 Jan [IDCBIR=ECI 米家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（ＣＥＳ）」（ラスベガス、 ９日まで） 第１１４回米連邦議会招集 １月７日（水） ◇指標 07:00 独小売売上高（連邦統計庁） Nov 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Dec 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Dec 10:00 ユーロ圏失業率（統計局） Nov 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Dec 13:30 米貿易収支（商務省） Nov ◇イベント 19:00 12月16─17日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 23:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合に出席 "Role and Impact of Monetary Policy in an Uncertain Economy" 英中銀金融政策委員会（８日まで） 米家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（ＣＥＳ）」（ラスベガス、 ９日まで） ◇決算予定 07 Jan BMO Q1 2015 Monsanto Co 07 Jan AMC Q1 2015 Micron Technology Inc