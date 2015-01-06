新規上場日程一覧（6日現在）

注）所属部が未定の場合は取引所名 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ シンプレクス・ファイナンシャル・ホー 7176 Ｍａｒｋｅｔ ルディングス （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 1/27 なし・なし(なし) 100 （公開価格） （仮条件） （Ｊ─Ａｄ ｖｅｓｅｒ ） ＯＫＩＮＡ ＷＡ Ｊ・ Ａｄｖｉｓ ｅｒ ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） ＪＱ アイ・アールジャパンホールディングス 6051 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 2/2 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） マザーズ KeePer技研 6036 （上場日） （公募・売り出し（追加）） （単位） 2/12 60万株・20万株（12万株） 100 （公開価格） （仮条件） （主幹事） 2/2 1/22 東海東京 ------------------ ------------------------------------- ----------- ●市場・指定変更、追加上場日程一覧 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証1部 田淵電機 6624 （上場日） 1/13 (既上場市場） 東証2部 ------------------ ------------------------------------- ----------- （市場） （社名） （コード） 東証2部 ピクセラ 6731 （上場日） 2/1 (既上場市場） 東証１部 ------------------ ------------------------------------- -----------