アジア通貨動向（6日）＝マレーシアリンギが5年半ぶり安値更新、韓国ウォン上昇

[6日 ロイター] - 6日のアジア通貨市場では、マレーシアリンギが5年半ぶり 安値を更新した一方、韓国ウォンは上昇し、全般的に方向感の乏しい展開となっている。 原油安やギリシャの政局混迷が圧迫。安全資産買いが広がっている。 ロシアルーブルの下落が続く中、新興市場で売りが広がる一方、年初の取引では急上 昇していたドル指数が低下。アジア通貨の下値は限定的だ。 原油価格が5年半ぶり安値を付けたことで、株売りが加速し、ユーロは9年ぶり安値 に下落。安全資産とされる円 は買われた。 マレーシアリンギは、2009年7月以来の安値である1ドル=3.5540リンギ を付けた。OCBCのストラテジスト、Emmanuel Ng氏は顧客向けノートで、原油相場の 下落を背景に、リンギが引き続きアンダーパフォームするとの見方を示した。 6日にウォンは0.8%上昇したものの、今年の下落率は0.2%となっている。 *0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.05 119.63 +0.49 Sing dlr 1.3326 1.3350 +0.18 Taiwan dlr 31.997 32.005 +0.03 Korean won 1098.70 1109.90 +1.02 Baht 32.89 32.96 +0.21 Peso 45.00 45.01 +0.02 Rupiah 12653.00 12625.00 -0.22 Rupee 63.36 63.41 +0.08 Ringgit 3.5520 3.5320 -0.56 Yuan 6.2140 6.2200 +0.10 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.05 119.66 +0.51 Sing dlr 1.3326 1.3260 -0.50 Taiwan dlr 31.997 31.718 -0.87 Korean won 1098.70 1099.30 +0.05 Baht 32.89 32.90 +0.03 Peso 45.00 44.72 -0.62 Rupiah 12653.00 12380.00 -2.16 Rupee 63.36 63.03 -0.52 Ringgit 3.5520 3.4965 -1.56 Yuan 6.2140 6.2040 -0.16