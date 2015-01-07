［７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Thursday, 08 January, 2015---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1010 日本：国債整理基金による買入消却に係る国債の買入れのための入札（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 日本：10年物価連動国債の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：10年物価連動国債の入札結果（財務省） 1330 日本：サッポロビール ２０１５年マーケティング方針説明会 1330 日本：生活意識に関するアンケート調査結果（日銀） 1500 日本：ファーストリテイリング ９―１１月期決算 1515 日本：１０年物価連動国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 1600 日本：国債整理基金による買入消却に係る国債の買入れのための入札結果（財務省）
●海外● ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jan 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 18:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（時間未定） 米家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（ＣＥＳ）」（ラスベガス、９日まで） Friday, 09 January, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：12月末の外貨準備高（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省）（財務省） 1400 日本：キリンビール ２０１５年事業方針説明会 1500 日本：イオン ３─１１月期決算 1500 日本：セブン＆アイ・ホールディングス ３─１１月期決算
●海外● ◇イベント 01:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が連銀主催の対話集会に出席 18:20 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 米家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（ＣＥＳ）」（ラスベガス、最終日） Monday, 12 January, 2015-------------------------------------------
日本：祝日（成人の日）
●海外● ◇イベント 11:00 Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ） 17:40 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策について講演 18:00 米財務省３年債入札
◇決算予定 12 Jan AMC Q4 2014 Alcoa Inc.
Tuesday, 13 January, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：１２月貸出・預金動向（日銀） 1530 日本：経団連会長会見 ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 22:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 "Goal-Based Monetary Policy Report"
Wednesday, 14 January, 2015---------------------------------------- 0850 日本：１２月マネーストック（日本） 1500 日本：12月工作機械受注速報（日本工作機械工業会）
●海外● ◇イベント 14:00 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 17:30 オズボーン英財務相がロイヤル・エコノミック・ソサエティーで講演 18:00 米財務省３０年債入札 19:00 米地区連銀経済報告 ◇決算予定 14 Jan 12:00 Q4 2014 JPMorgan Chase & Co 14 Jan 13:00 Q4 2014 Wells Fargo & Co Thursday, 15 January, 2015---------------------------------------- All Day 日本：日銀支店長会議 0850 日本：１２月企業物価指数（日銀） ●海外● ◇イベント 05:00 インドネシア：中銀金利発表 Jan 韓国：中銀金利発表 Jan 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
◇決算予定 15 Jan 12:00 Q4 2014 Bank of America Corp 15 Jan AMC Q4 2014 BlackRock Inc 15 Jan BMO Q4 2014 Citigroup Inc 15 Jan AMC Q4 2014 Intel Corp
Friday, 16 January, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：11月第３次産業活動指数（経済産業省） ●海外● ◇イベント 13:50 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 "Goal-Based Monetary Policy Report" 18:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演
◇決算予定 16 Jan BMO Q4 2014 Goldman Sachs Group Inc
Monday, 19 January, 2015-------------------------------------------
●海外● ◇休場 米国（キング牧師生誕記念日）
Tuesday, 20 January, 2015------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） 1600 日本：１２月コンビニ売上高 ●海外● ◇イベント 米大統領一般教書演説
◇決算予定 20 Jan BMO Q4 2014 Johnson & Johnson Wednesday, 21 January, 2015---------------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） ●海外● ◇イベント 02:00 米大統領一般教書演説（現地時間２０日） フラジル：中銀金利発表
◇決算予定 21 Jan AMC Q4 2014 eBay Inc 21 Jan AMC Q3 2015 Xilinx Inc Thursday, 22 January, 2015---------------------------------------
●海外● ◇イベント 16:00 米財務省２・５・７年債・変動利付２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札
Friday, 23 January, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1600 日本：短期金融市場取引活性化研究会との実務者レベル会合（日銀）
●海外● ◇決算予定 23 Jan BMO Q4 2014 General Electric Co Monday, 26 January, 2015---------------------------------------- ●海外● ◇休場 豪（オーストラリアデー）、インド
Tuesday, 27 January, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント ２７─２８日 米ＦＯＭＣ 南ア：中銀金利発表 マレーシア：中銀金利発表
Wednesday, 28 January, 2015------------------------------------- ●海外● ◇イベント タイ：中銀金利発表
Thursday, 29 January, 2015------------------------------------- ●海外● ◇決算予定 29/1 Nokia Q4 2014 Results
Friday, 30 January, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント ロシア：中銀金利発表
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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