アジア通貨動向（7日）＝インドネシアルピアに下押し圧力、リンギは上昇

[シンガポール 7日 ロイター] - 7日のアジア通貨市場では、インドネシアル ピアが対米ドルで3週間ぶり安値をつけた。他通貨は小動きで、7日の米連邦公開市場委 員会(FOMC)議事要旨やユーロ圏インフレ指標の発表待ちとなっている。 ドルの主要6通貨に対するドル指数 は安定しており、対ユーロでは9年ぶり高 値付近で推移。対円では週初の下落を一部回復している。 投資家はユーロ圏のインフレ指標待ちで、今年に入って続いているドル高、債券安、 原油安、新興市場の下落といった傾向がシフトする動きはほとんどみられない。 このところ下落していたマレーシアリンギ は上昇。1ドル=3.5550リン ギまで上げた。7日に発表された11月の輸出は市場予想を大幅に上回り、貿易収支の黒 字幅は2011年10月以来の高水準となった。 *0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.95 118.39 -0.47 Sing dlr 1.3342 1.3327 -0.11 Taiwan dlr 31.968 31.996 +0.09 Korean won 1098.20 1098.80 +0.05 Baht 32.85 32.85 +0.00 Peso 45.02 45.01 -0.02 Rupiah 12725.00 12655.00 -0.55 Rupee 63.42 63.57 +0.24 Ringgit 3.5600 3.5555 -0.13 Yuan 6.2092 6.2130 +0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.95 119.66 +0.59 Sing dlr 1.3342 1.3260 -0.61 Taiwan dlr 31.968 31.718 -0.78 Korean won 1098.20 1099.30 +0.10 Baht 32.85 32.90 +0.15 Peso 45.02 44.72 -0.67 Rupiah 12725.00 12380.00 -2.71 Rupee 63.42 63.03 -0.61 Ringgit 3.5600 3.4965 -1.78 Yuan 6.2092 6.2040 -0.08