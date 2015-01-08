9日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 12月末の外貨準備高（財務省） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1400 日本：１１月景気動向指数 - 1400 日本：キリンビール ２０１５年事業方針説明会 - 1500 日本：イオン ３─１１月期決算 - 1500 日本：セブン＆アイ・ホールディングス ３―１１月期決算 - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月８日（木） ◇指標 07:00 独鉱工業受注（経済技術省） Nov 10:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Nov 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Nov 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jan 12:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Dec 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 20:00 米消費者信用残高（ＦＲＢ） Nov ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jan 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 18:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 米家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（ＣＥＳ）」（ラスベガス、 ９日まで） １月９日（金） ◇指標 00:30 豪小売売上高（連邦統計局） Nov 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Dec 07:00 独鉱工業生産（経済技術省） Nov 07:00 独貿易収支（連邦統計庁） Nov 07:45 仏貿易収支（税関） Nov 07:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Nov 09:30 英鉱工業生産（国立統計局） Nov 09:30 英貿易収支（国立統計局） Nov 13:30 米雇用統計（労働省） Dec 15:00 米卸売在庫（商務省） Nov ◇イベント 01:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が連銀主催の対話集会に出席 13:40 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＣＮＢＣの番組に出演 18:20 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 米家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（ＣＥＳ）」（ラスベガス、 最終日）