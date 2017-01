アジア通貨動向（8日）＝マレーシアリンギが上昇、他通貨は横ばい

[シンガポール 8日 ロイター] - 8日のアジア通貨市場では、マレーシアリン ギが上昇した。他通貨は横ばい。原油価格が下げ止まったことに加え、堅調な米雇用デー タが、新興市場資産や他のリスク資産の下値を支えた。 マレーシアリンギ は0.4%高。7日に付けた安値の1ドル=3.585リン ギから、一段と持ち直している。 原油安がマレーシアの貿易や財政収支に及ぼす影響への懸念から、この数週間でリン ギ売り圧力が強まっていた。7日発表された11月の輸出は、減少予想に反して増加し、 貿易黒字は2011年10月以来の高水準となっていた。 シティのストラテジスト、Gaurav Garg氏は、マレーシアがエネルギー価格下落に伴 う財政面での悪影響を受けなくなるわけではない、と指摘した。 今週に入って売り圧力にさらされていたインドネシアルピア などは横ばい。 *0543GMT(日本時間午後2時43分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.69 119.25 -0.37 Sing dlr 1.3384 1.3381 -0.02 Taiwan dlr 31.984 32.001 +0.05 Korean won 1096.30 1099.90 +0.33 Baht 32.88 32.89 +0.03 Peso 45.04 45.05 +0.02 Rupiah 12720.00 12737.00 +0.13 Rupee 63.01 63.17 +0.25 Ringgit 3.5670 3.5800 +0.36 Yuan 6.2185 6.2125 -0.10 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.69 119.66 -0.03 Sing dlr 1.3384 1.3260 -0.93 Taiwan dlr 31.984 31.718 -0.83 Korean won 1096.30 1099.30 +0.27 Baht 32.88 32.90 +0.06 Peso 45.04 44.72 -0.71 Rupiah 12720.00 12380.00 -2.67 Rupee 63.01 63.03 +0.03 Ringgit 3.5670 3.4965 -1.98 Yuan 6.2185 6.2040 -0.23