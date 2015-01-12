〔表〕きょうの投信設定（13日）＝9本

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【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各３０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三井住友銀行 三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三井住友銀行 三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三井住友銀行 ジャパン・ストラテジック・バリュー 野村アセットマネジメント 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三井住友銀行、野村信託銀行 世界ハイブリッド証券ファンド２０１５─０１（為替ヘッジあり／限定追加型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：青森銀行 米国リート厳選ファンド（毎月決算型）／（資産成長型） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：各１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：りそな銀行
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