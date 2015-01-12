13日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月１３日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月貸出・預金動向（日銀） 0850 １１月国際収支（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（１２月中：指定報告機関ベース、財務省） 0850 貿易統計（１２月上中旬分、財務省） 1020 閣議、閣議後会見 1400 12月景気ウオッチャー調査（内閣府） 1530 経団連会長会見 1600 「日本経済２０１４─２０１５の概要」（ミニ経済白書、内閣府） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月９日（金） ◇指標 07:00 独鉱工業生産（経済技術省） Nov 07:00 独貿易収支（連邦統計庁） Nov 07:45 仏貿易収支（税関） Nov 07:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Nov 09:30 英鉱工業生産（国立統計局） Nov 09:30 英貿易収支（国立統計局） Nov 13:30 米雇用統計（労働省） Dec 15:00 米卸売在庫（商務省） Nov ◇イベント 13:40 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＣＮＢＣの番組に出演 18:20 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 米家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（ＣＥＳ）」（ラスベガス、 最終日） １月１２日（月） ◇イベント 11:00 Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ） 17:40 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策について講演 18:00 米財務省３年債入札 米労働市場情勢指数（ＦＲＢ） ◇決算予定 12 Jan AMC Q4 2014 Alcoa Inc. １月１３日（火） ◇指標 中国貿易統計 Dec 09:30 英消費者物価指数（国立統計局） Dec 09:30 英生産者物価指数（国立統計局） Dec 12:30 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Dec 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米求人労働移動調査（労働省） Nov 19:00 米財政収支（財務省） Dec ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 22:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 "Goal-Based Monetary Policy Report"