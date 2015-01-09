［９日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Monday,12 January,2015----------------------------------------------
日本：祝日（成人の日）
●海外● ◇イベント 11:00 Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ） 17:40 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策について講演 18:00 米財務省３年債入札 米労働市場情勢指数（ＦＲＢ） ◇決算予定 12 Jan AMC Q4 2014 Alcoa Inc.
Tuesday, 13 January, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：１２月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：11月国際収支（財務省） 1530 日本：経団連会長会見
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 22:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
"Goal-Based Monetary Policy Report" Wednesday, 14 January, 2015------------------------------------------- 0850 日本：１２月マネーストック（日本） 1500 日本：12月工作機械受注速報（日本工作機械工業会）
●海外● ◇イベント 14:00 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 17:30 オズボーン英財務相がロイヤル・エコノミック・ソサエティーで講演 18:00 米財務省３０年債入札 19:00 米地区連銀経済報告 ◇決算予定 14 Jan 12:00 Q4 2014 JPMorgan Chase & Co 14 Jan 13:00 Q4 2014 Wells Fargo & Co
Thursday, 15 January, 2015------------------------------------------- All Day 日本：日銀支店長会議 0850 日本：１２月企業物価指数（日銀） ●海外● ◇イベント 05:00 インドネシア：中銀金利発表 Jan 韓国：中銀金利発表 Jan 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 ◇決算予定 15 Jan 12:00 Q4 2014 Bank of America Corp 15 Jan AMC Q4 2014 BlackRock Inc 15 Jan BMO Q4 2014 Citigroup Inc 15 Jan AMC Q4 2014 Intel Corp
Friday, 16 January, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：11月第３次産業活動指数（経済産業省） ●海外● ◇イベント 13:50 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
"Goal-Based Monetary Policy Report" 18:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 ◇決算予定 16 Jan BMO Q4 2014 Goldman Sachs Group Inc Monday, 19 January, 2015------------------------------------------ ●海外● ◇休場 米国（キング牧師生誕記念日） Tuesday, 20 January, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） 1300 日本：12月マンション発売（不動産経済研究所） 1600 日本：１２月コンビニ売上高（日本フランチャイズチェーン協会）
●海外● ◇イベント 米大統領一般教書演説 ◇決算予定 20 Jan BMO Q4 2014 Johnson & Johnson
Wednesday, 21 January, 2015------------------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合（２日目）
●海外● ◇イベント 02:00 米大統領一般教書演説（現地時間２０日） フラジル：中銀金利発表
◇決算予定 21 Jan AMC Q4 2014 eBay Inc 21 Jan AMC Q3 2015 Xilinx Inc Thursday､22 January, 2015------------------------------------------
●海外● ◇イベント 16:00 米財務省２・５・７年債・変動利付２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札
Friday, 23 January, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1600 短期金融市場取引活性化研究会との実務者レベル会合（日銀）
●海外● ◇決算予定 23 Jan BMO Q4 2014 General Electric Co
Monday, 26 January, 2015------------------------------------------- ●海外● ◇休場 豪（オーストラリアデー）、インド Tuesday, 27 January, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見
Wednesday, 28 January, 2015-----------------------------------------
Thursday, 29 January, 2015------------------------------------------
●海外● ◇決算予定 29/1 Nokia Q4 2014 Results
Friday, 30 January, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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