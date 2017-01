アジア通貨動向（9日）＝韓国ウォン主導で上昇、米雇用統計待ち

[シンガポール 9日 ロイター] - 9日のアジア通貨市場は、韓国ウォンが主導 して上昇した。この日発表される12月米雇用統計が強い内容になるとの期待から、アジ アの株式市場が堅調な動きとなったことが背景。 原油価格が下げ止まっていることも、インドネシアやマレーシアといった石油輸出国 の通貨の支援材料となった。 インドネシアルピア は0.4%高。財務省が公表したドル建て国債の入札結果 で旺盛な需要が示されたことを好感した。 韓国ウォン は米雇用統計への期待感と原油価格の安定した動きを背景に堅調に 推移。ただ、ウォン高が急速に進めば当局が為替介入を実施するとの懸念から、上値は重 かった。 *0642GMT(日本時間午後3時42分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.44 119.65 +0.18 Sing dlr 1.3361 1.3361 +0.00 Taiwan dlr 31.924 32.006 +0.26 Korean won 1089.20 1096.90 +0.71 Baht 32.86 32.88 +0.06 Peso 44.94 44.89 -0.12 Rupiah 12635.00 12675.00 +0.32 Rupee 62.41 62.67 +0.42 Ringgit 3.5610 3.5650 +0.11 Yuan 6.2065 6.2145 +0.13 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.44 119.66 +0.18 Sing dlr 1.3361 1.3260 -0.76 Taiwan dlr 31.924 31.718 -0.65 Korean won 1089.20 1099.30 +0.93 Baht 32.86 32.90 +0.12 Peso 44.94 44.72 -0.49 Rupiah 12635.00 12380.00 -2.02 Rupee 62.41 63.03 +0.99 Ringgit 3.5610 3.4965 -1.81 Yuan 6.2065 6.2040 -0.04