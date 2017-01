14年の台湾輸出、3年ぶりの大幅増　12月は予想外の減少

[台北 9日 ロイター] - 台湾財政部が発表した2014年の 輸出額は前年同月比2.7%増の3138億4000万ドルとなり、年 間ベースで2010年以来最高の伸びを記録した。 エレクトロニクス製品の輸出が13%増の999億9000万ドル と、過去最高を記録した。アップルの「iPhone(アイフォーン) 6」など、電子機器の新製品が発売されたことなどが背景。 ただ、12月単月の輸出は2.8%減と、予想の1.5%増を下回 った。世界経済の先行き不透明感が影響した。 12月の輸出は、米国向けが14.6%増加したが、中国、日本、 欧州向けはすべて下落した。 Taishin Securities Investment Advisoryのアナリスト、Kevin Wa ng氏は「12月は原油安が大きく影響した。今後もこうした状況が続く かもしれない」と述べた。 DECEMBER REUTERS POLL NOVEMBER Exports (y/y pct) -2.8 +1.5 +3.70 Imports (y/y pct) -12.3 -2.62 +5.10 Trade balance (US$ bln) +4.45 +3.575 +4.22 DECEMBER NOVEMBER Exports to China (y/y pct) -5.6 -0.3 Exports to U.S. (y/y pct) +14.6 +11.4 Exports to Japan (y/y pct) -3.2 +3.0 Exports to Europe (y/y pct) -5.7 +3.7