UPDATE 2-米12月雇用者数25.2万人増、失業率6年半ぶり低水準　賃金は減少

* 12月の雇用者数25.2万人増、予想上回る * 失業率5.6%、6年半ぶりの低水準 * 賃金は0.05ドル減、労働時間は横ばい (内容を追加しました) [ワシントン 9日 ロイター] - 米労働省が9日発表した12月の雇用統計は、 非農業部門雇用者数の伸びが25万2000人と市場予想を上回ったほか、失業率は5. 6%と前月の5.8%から改善、2008年6月以来6年半ぶりの低水準を記録した。一 方、賃金の伸びはマイナスになるなど弾みがついていない状況も浮き彫りとなった。 雇用の伸びが20万人を超えるのは11カ月連続で、1994年以来最長。 11月と10月の雇用の伸びは、当初発表より合計で5万人上方修正された。 ロイター調査のエコノミストは12月の雇用の伸びが24万人、失業率が5.7%と 予想していた。 こうしたなか、時間当たり賃金は0.05ドル減と、11月の0.06ドル増から減 少に転じた。前年比では1.7%の伸びにとどまり、2012年10月以降で最低となっ た。 平均週間労働時間は34.6時間と横ばいで、6年半ぶりの高水準を保った。 市場では、今回の統計について、利上げに向けた緩やかな対応を米連邦準備理事会( FRB)に促すものとみられている。 エドワーズ・ジョーンズ(セントルイス)の投資ストラテジスト、ケイト・ウォーン 氏は「働き口を見つけることはできるが、FRBが望んでいるような賃金の上昇にはつな がっていない状況があらためて浮き彫りとなった」と述べた。 統計を受け、株式相場はさえない展開となった。債券市場では、FRBによる利上げ の時期に関する見方が後退するなか、値上がりする動きとなった。 一部のエコノミストはFRBが年央付近に利上げすると見ており、先物市場では9月 に利上げとの見方が多いが、それ以降の利上げを見込む向きも増えている。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の首席市場ストラテジスト、ピー ター・チェキーニ氏は「統計を踏まえ、FRBが将来的に政策調整を行うという見通しに 変わりはないだろう」と述べた。 本人の意に反して職探しをあきらめた人や、正規雇用を望みながらパートタイムで働 く人を含めたU6失業率は11.2%と、前月の11.4%から低下し、2008年9月 以来の低水準をつけた。 こうしたなか、労働参加率は62.7%と、11月の62.9%から低下。36年ぶ りの低水準となった昨年9月の水準に並んだ。 雇用者数の内訳では、建設関連が4万8000人増で、昨年1月以来の高い伸び。製 造関連が1万7000人増。政府関連が1万2000人増。 *以下の図表もご覧ください。 link.reuters.com/ram54t here here here *雇用統計の詳細は以下の通り。 Dec Nov (Prev) Oct (Prev) 非農業部門雇用者増減 252 353 321 261 243 (単位:1000人) 失業率(%) 5.6 5.8 5.8 5.7 5.8 平均週間労働時間 34.6 34.6 34.6 34.5 34.5 製造業労働時間 41.0 41.1 41.1 40.9 40.9 ─残業時間 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 時間当たり賃金(ドル) 24.57 24.62 24.66 24.56 24.57 増減率(%) -0.2 0.2 業態別雇用者数増減(単位:1000人) Dec Nov (Prev) Oct (Prev) 民間部門合計 240 345 314 255 236 財生産 67 51 48 42 28 建設 48 20 20 16 7 製造 17 29 28 24 20 サービス 173 294 266 213 208 卸売 10.0 5.3 2.5 8.2 6.1 小売 7.7 55.7 50.2 32.6 34.2 輸送・保管 3.1 16.9 16.7 13.3 15.3 情報 2 1 4 -6 -5 金融取引 10 21 20 4 6 専門職 52 87 86 51 52 人材派遣 14.7 23.9 22.7 18.8 19.5 レジャー・接客 36 53 32 60 55 政府 12 8 7 6 7 家計調査 Dec Nov Oct(単位:1000人) 労働人口増減 -273 159 398 就業者増減 111 71 653 失業者増減 -383 88 -254 U‐6失業率(%)* Dec Nov Oct 11.2 11.4 11.5 長期失業者(27週間以上) Dec Nov Oct (単位:1000人) 2,785 2,822 2,904 エコノミスト予想(ロイター調査) 非農業部門雇用者増減 +240,000 民間部門雇用者数 +230,000 失業率 5.7 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.6 hours *U6:(完全失業者+縁辺労働者+経済情勢のためにパートタイムで就業している者) /(労働力人口+縁辺労働者)