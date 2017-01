アジア通貨動向（12日）＝上昇、米雇用統計後のドル軟化で

[シンガポール 12日 ロイター] - 12日のアジア通貨市場は、全面的に上昇 した。先週末発表の12月米雇用統計で賃金が予想外の減少となったことからドルが売り 圧力に押されている。 韓国ウォン は1ドル=1080.5ウォンと2カ月ぶりの高値を記録。た だ、アナリストらは1080.0ウォンの水準が強い抵抗線となっていると指摘する。 インドネシアルピア は1ドル=1万2550ルピアと、1週間ぶりの高値を つけた。 市場関係者らは、今後の米経済統計が米連邦準備理事会(FRB)の利上げ開始時期 と利上げペースに関する予想について見直しを促すような内容となった場合は、ドルが短 期的にさらに下落する可能性があると指摘している。 シンガポールドルに関しては、クレディ・スイスのアナリストらは調査ノートで、シ ンガポール金融管理局(MAS、中銀に総合)が次回4月の金融政策決定会合で緩和に動 くとの予想を示した。従来は政策の据え置きを予想していたが、インフレ見通しの悪化で 中銀の懸念が強まった可能性があるため、見方を変更したと説明している。 多くのエコノミストは、MASが4月の会合でシンガポールドルの緩やかで段階的な 上昇を容認する現行の引き締めスタンスを維持すると予想している。 *0507GMT(日本時間午後2時07分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.26 118.52 +0.22 Sing dlr 1.3316 1.3334 +0.14 Taiwan dlr 31.841 31.936 +0.30 Korean won 1082.30 1090.00 +0.71 Baht 32.83 32.90 +0.21 Peso 44.86 44.95 +0.21 Rupiah 12565.00 12650.00 +0.68 Rupee 62.16 62.32 +0.25 Ringgit 3.5535 3.5625 +0.25 Yuan 6.1992 6.2086 +0.15 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.26 119.66 +1.18 Sing dlr 1.3316 1.3260 -0.42 Taiwan dlr 31.841 31.718 -0.39 Korean won 1082.30 1099.30 +1.57 Baht 32.83 32.90 +0.21 Peso 44.86 44.72 -0.30 Rupiah 12565.00 12380.00 -1.47 Rupee 62.16 63.03 +1.40 Ringgit 3.5535 3.4965 -1.60 Yuan 6.1992 6.2040 +0.08