UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、株安と堅調な3年債入札受け

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 110*18.50=2.4951% 10年債 米東部時間17時05分 103*01.50=1.9087% 5年債 米東部時間17時05分 101*05.00=1.3831% 2年債 米東部時間16時56分 100*04.75=0.5489% 12日の米金融・債券市場では、3年債入札が堅調な需要を集めたことに加え、米株 式相場が下落したことで国債に買いが入り利回りが低下、特に30年債利回りは過去最低 水準に迫った。 終盤の取引で10年債 利回りは1.909%と、前週9日終盤から6ベ ーシスポイント(bp)低下。前年10月に付けた1年8カ月ぶりの低水準まで約4.5 bpの水準まで低下した。 30年債 利回りは2.489%と、前週末から6.6bp低下。前週つ けた過去最低水準の2.471%に迫っている。 原油価格の下落が続き、前週末発表の12月の米雇用統計では時間当たり賃金の減少 も確認されたものの、ロイター調査では連邦準備理事会(FRB)は6月にも事実上のゼ ロ金利政策を解除するとの見方が引き続き示されている。 一方、欧州中央銀行(ECB)は早くて22日の理事会で国債買い入れ型の本格的な 量的緩和実施を決定するとの見方が出ている。 ユーロ圏と日本で金利が過去最低水準で推移するなか、外国人投資家の買いが続いて いることで米国債に継続的な需要が見られており、米10年債と独10年債 の利回り格差は1.43%ポイントと、前年10月末以来の水準に縮小した。 財務省はこの日、240億ドルの3年債入札を実施。直接・間接入札者落札の割合が 約61%と、3年債入札としては2010年半ば以来の高水準となった。 今週はこの後、13日に210億ドルの10年債(リオープン)、14日に130億 ドルの30年債(リオープン)の入札が実施されるが、米国債に対する堅調な需要が続い ていることで、入札は順調にこなされるとの見方が出ている。 Tボンド先物3月限 は29/32高の148─14/32。 Tノート先物3月限 は15.5/32高の129─2/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -6.50 (-0.25)