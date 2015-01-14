再送-〔情報ＢＯＸ〕15年度政府保証債4兆1848億円の内訳

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［東京 １４日 ロイター］ -
◎政府保証債発行総額 ４兆１８４８億円 ―１兆１９６４億円
・４０年債 ２００億円（＋２００億円）日本高速道路保有・債務返済機構
・３０年債 １２００億円（変わらず）日本高速道路保有・債務返済機構
・２０年債 ４０００億円（変わらず）日本高速道路保有・債務返済機構
・１０年債 １兆５８４８億円（―７３５２億円）日本高速道路保有・債務返済機構、地方公共団体金融機構等
・８年債 １１６０億円（＋１１６０億円）地方公共団体金融機構、中部国際空港
・６年債 ４２５０億円（―１１７２億円）日本政策金融公庫、地方公共団体金融機構等
・５年債 ９０億円（変わらず）民間都市開発推進機構
・４年債 ２０００億円（―３５００億円）預金保険機構
・２年債 ６０００億円（―１３００億円）銀行等保有株式取得機構、原子力損害賠償・廃炉等支援機構
・外債 ７１００億円（変わらず）国際協力銀行、日本政策投資銀行等
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