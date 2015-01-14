再送-〔情報ＢＯＸ〕15年度一般会計予算フレームの全容

(本文の表記を一部修正して再送します。) ［東京 １４日 ロイター］ - ◎総額９６兆３４２０億円 （＋４５９６億円） ＜歳入＞ 税収 ５４兆５２５０億円 （＋４兆５２４０億円） 税外収入 ４兆９５４０億円 （＋３２２６億円） 新規国債 ３６兆８６３０億円 （―４兆３８７０億円） うち建設国債 ６兆００３０億円 （＋１０億円） うち赤字国債 ３０兆８６００億円 （―４兆３８８０億円） ＜歳出＞ 国債費 ２３兆４５０７億円 （＋１８０５億円） 基礎的財政収支対象経費 ７２兆８９１２億円 （＋２７９１億円） うち社会保障関係費 ３１兆５２９７億円 （＋１兆００３０億円） うち地方交付税交付金等 １５兆５３５７億円 （―６０６７億円） ＊カッコ内は１４年度比の増減