アジア通貨動向（13日）＝リンギが対ドルで5年半ぶり安値、原油安受け

[シンガポール 13日 ロイター] - 13日のアジア通貨市場は、マレーシアリ ンギが対ドルで5年半ぶり安値をつけた。原油相場の一段安が背景。 リンギ は0626GMT(日本時間午後3時26分)時点で1ドル=3.5 870リンギと、ロイターのデータによると2009年7月以来の安値で推移している。 リンギ以外では、大半のアジア通貨は対ドルで堅調。 三井住友銀行(シンガポール)シニア世界市場アナリストの岡川聡氏は、米国債利回 りの低下がドルの重しになり、アジア通貨の支援材料となっていると指摘した。 韓国ウォン はドルに対して伸び悩む。一時は2カ月ぶり高値となる1ドル =1077.2ウォンをつけた。 円 の上昇を受けて当局のウォン売り介入に対する懸念が和らいだ。円は対ドル で一時1カ月ぶり高値をつけたが、その後は伸び悩んでいる。 *0625GMT(日本時間午後3時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.68 118.38 -0.26 Sing dlr 1.3352 1.3342 -0.07 Taiwan dlr 31.821 31.856 +0.11 Korean won 1082.36 1081.40 -0.09 Baht 32.85 32.89 +0.11 Peso 44.83 44.88 +0.10 Rupiah 12600.00 12595.00 -0.04 Rupee 62.09 62.14 +0.08 Ringgit 3.5870 3.5670 -0.56 Yuan 6.2019 6.2036 +0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.68 119.66 +0.83 Sing dlr 1.3352 1.3260 -0.69 Taiwan dlr 31.821 31.718 -0.32 Korean won 1082.36 1099.30 +1.57 Baht 32.85 32.90 +0.15 Peso 44.83 44.72 -0.25 Rupiah 12600.00 12380.00 -1.75 Rupee 62.09 63.03 +1.51 Ringgit 3.5870 3.4965 -2.52 Yuan 6.2019 6.2040 +0.03